«La caza del solitario» renueva el true crime

«No soy un atracador, soy un expropiador de bancos». Con estas palabras se define a sí mismo Jaime Giménez Arbe, anónimo delincuente si no se le añade el sobrenombre que se creó para él: el Solitario. El famoso atracador de bancos que pasó desapercibido durante 15 años, mientras ejecutaba más de 30 atracos y acumulaba cientos de miles de euros. Su persecución, estudio y captura provocó cientos de horas en los medios de comunicación y ahora regresa como serie documental de la mano del especialista en true crime, periodista, productor, director y escritor español Carles Porta. Este disecciona uno de los casos más mediáticos de la crónica negra española con su habitual rigor, respeto y su estilo narrativo y visual muy cinematográfico. «La caza del solitario», un original Movistar Plus+ en colaboración con True Crime Factory y Goroka, está dividido entres partes y esboza el caso desde varios puntos nuevos. El equipo ha accedido al sumario del caso y habla con los investigadores, los abogados, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, testigos y periodistas, y la voz testimonial del propio solitario. Ha costado más de dos años tener delante de la cámara a los investigadores principales, especialmente a los más cercanos a las víctimas, además del juez, el fiscal y los abogados.

«Todo lo que veréis a continuación es real. Utilizamos licencias narrativas, siempre basadas en la realidad. Si cambiamos algún nombre es para proteger la identidad de víctimas y testigos». Esta declaración al comienzo de la serie ratifica que es un producto audiovisual redondo y una vez que comienza no hay descanso para el espectador. Tras las debidas presentaciones con el capítulo 1 poniéndonos en situación, nos enfrentamos, dice Porta, «al más famoso atracador de finales de los años 90 y principios de los 2000». La estructura de la serie no es cronológica y comienza «por el final», y nos ubica el 9 de junio de 2004. José Antonio Vidal y Juan Antonio Palmero, dos guardia civiles de servicio mueren acribillados en Castejón (Navarra). 22 disparos acaban con la vida de los agentes y los testigos hablan de un hombre en un todoterreno blanco con matrícula de Zaragoza o de Logroño. Para centrar la investigación que se llevó a cabo, cuenta el documental con los testimonios de los protagonistas de la época y especialistas de Policía y Guardia Civil, como Jesús Mesa, Guardia Civil de la UCO entre 2004 y 2015 y el cabo primero José Manuel Muñoz, agente en Navarra de 1994 a 2010. Ambos relatarán de primera mano cómo se vivieron los funerales de los dos agentes con una emoción desmedida, además de desvelar que se barajó durante la investigación que durante un tiempo las pesquisas rastrearon si había sido la banda terrorista ETA. La zona y el modus operandi coincidían, pero el arma no. El médico forense, Rafael Teijeira, trazará el perfil de las heridas mortales en los agentes que con los casquillos rechazarán la teoría etarra y conectarán el calibre con las encontradas en un caso del año 2000: la Caja Rural de La Vall d’Uixó en Castellón sufrió un atraco por valor de 18.000 euros (tres millones de pesetas). Cercana la sucursal a una comisaría, los policías locales le dieron el alto a un sospechoso y acabó en un tiroteo. 200 casquillos fueron encontrados en la escena. Con todo ello nace la «Operación Marietta», nombre con el que se conoce a la Ingram M 10/11, el arma del solitario.

La serie consigue que el espectador se zambulla de cabeza en la investigación dejándose guiar por los testimonios y la voz en off del propio solitario en sus declaraciones. Todo perfectamente hilado con reconstrucciones sin aspavientos, construidas para hacer más cómodo y visual el viaje. De hecho la división capitular permite acometer primero el comienzo de la persecución tras la muerte de los guardias civiles, pero sin llegar hasta la detención. Sin duda una vuelta de tuerca del género true crime que se asemeja increíblemente al thriller de ficción por su calidad y detallismo.

Porta, el rey del true crime en todos los soportes

►Carles Porta es uno de los representantes del periodismo de no ficción más relevante de nuestro país. Ha desarrollado una dilatada carrera como periodista, escritor, reportero de televisión, corresponsal de guerra, productor audiovisual, guionista y director de cine. Ha publicado en todos los soportes. Convertido en una voz reconocible en el género del true crime gracias, entre otros, a su pódcast «Por qué matamos» y sus trabajos en la pantalla como «Crímenes», «El crimen de la Guardia Urbana», «Luz en la oscuridad», (los tres disponibles en Movistar Plus+) y «Tor» en atresplayer.