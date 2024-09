El éxito de Netflix que ha multiplicado por cinco su presupuesto para la tercera parte

En 2019, Lionsgate Films sorprendió al mundo del cine con "Knives Out" ("Puñales por la espalda" en su versión en español), una película de misterio dirigida por Rian Johnson que logró recaudar 309.2 millones de dólares en taquilla. Este éxito no pasó desapercibido para Netflix, que en 2021 adquirió los derechos de la cinta y lanzó una secuela, nuevamente protagonizada por Daniel Craigen el papel del ingenioso inspector Benoit Blanc. Ahora, la plataforma de streaming está preparando una tercera entrega, prevista para 2025, y ha decidido elevar considerablemente el presupuesto, quintuplicando los 40 millones de dólares que costó producir la primera película.

All in por parte de Netflix

La nueva entrega, titulada provisionalmente "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", ha tenido un coste estimado de 200 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente la suma de los presupuestos de las dos primeras películas combinadas. Esta información fue revelada por el insider Jeff Sneider a través de su blog, donde detalló que gran parte del presupuesto está destinado a cubrir los honorarios del elenco estelar. El reparto incluye a actores de la talla de Josh O'Connor, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church, junto con Daniel Craig, quien retoma su papel como el carismático detective, esta vez luciendo un nuevo look con cabello largo, como se muestra en la foto promocional.

Así se encuentra la tercera parte de "Knives Out"

El director y guionista Rian Johnson ha sido una fuerza impulsora detrás del éxito de la saga. En junio de 2022, Johnson reveló que "Knives Out 3" era solo un título provisional, ya que su intención es que cada película de la serie tenga un nombre único, inspirándose en las obras de Agatha Christie. Durante ese año, mencionó que estaba trabajando en el guion de la tercera película, y en enero de 2023, confirmó que había comenzado a escribirlo, señalando que la nueva entrega será tonal y temáticamente distinta a las anteriores. Tras la resolución de la huelga del Sindicato de Guionistas de 2023, Johnson anunció en octubre de ese año que había retomado la escritura del guion y que la premisa de la película ya estaba definida. Finalmente, el 10 de junio de 2024, el director confirmó en su cuenta oficial de X que el rodaje había comenzado en Londres, concluyendo el 17 de agosto.

Con un elenco de primer nivel y un presupuesto sin precedentes para la saga, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" promete ser una de las producciones más esperadas de 2025, y podría consolidar aún más la franquicia como un referente en el cine de misterio contemporáneo.