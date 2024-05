La falsa «reina» que puso en jaque a Hollywood

Harvey, Gavin Ambani, Anand Sippy, Gobind Lal Tahil, son solo nombres, pero todos pertenecen a la misma persona. La conocida como Con Queen, la mujer que mantuvo en jaque durante una década a la industria del entretenimiento estadounidense con una elaborada estafa que afectó a más de 400 personas entre fotógrafos, actores y técnicos que acudieron a la llamada de una importante mujer con poder para llevarles al estrellato y que resultó ser completamente falso.

Todo saltó por los aires en la primavera de 2018. Varios periodistas, entre ellos Scott Johnson, se encontraron con que corría el rumor en Hollywood de que varias mujeres poderosas de la industria hacían extrañas llamadas de teléfono prometiendo éxito y fortuna con tan solo desplazarse a Indonesia para mantener una serie de reuniones en Yakarta. Tras investigar, Johnson se reconoció fascinado por aquella enrevesada historia que tenía todos los visos de una serie o una película. En julio de ese mismo año publicó un reportaje en «The Hollywood Reporter» sobre «la caza de la reina de la estafa de Hollywood». Todo este proceso ha sido documentado en «Fraude en Hollywood», la docuserie de tres partes que acaba de estrenar Apple TV+ creada por el ganador de un Emmy, Chris Smith («Tiger King»). La pieza está directamente basada en reportaje del periodista de investigación Scott Johnson, así como en su posterior libro «Hollywood Con Queen: The Hunt for an Evil Genius».

Miles de dólares

Volvamos a centrar el tema que descubriremos ampliamente en el primer episodio. Una misteriosa figura apodada la «Reina del timo» se hace pasar por las mujeres más poderosas de la industria, atrayendo a Indonesia a víctimas desprevenidas con la promesa de una oportunidad profesional que les cambiará la vida. Hablamos de mujeres como Wendi Murdoch, Amy Pascal, Kathleen Kennedy, Stacey Snider y una directora de «Homeland». El perverso personaje tras las voces femeninas impostaba e interpretaba el papel y atraía a los incautos que buscaban trabajo y el salto a la fama. Nunca daban dinero directamente, si no que hacían gastos elevadísimos en viajes de ida y vuelta a Indonesia, y pagaban tasas y trayectos infinitos en taxis que estaban compinchados. Miles y miles de dólares que iban a parar a los bolsillos de lo que siempre se creyó que era una mujer. Se suma a la búsqueda la investigadora privada Nicole Kotsianas, anteriormente de K2 Integrity, que se disponen a averiguar la verdad, sólo para descubrir una historia más extraña de lo que jamás podrían haber imaginado.

El segundo episodio, «Un animal diferente», ahonda en el principal sospechoso hallado tras la investigación, y que no se ajusta al perfil de estafador convencional al que estamos acostumbrados y que busca únicamente el dinero detrás del timo. Hay algo de perverso detrás de esos cientos de llamadas a deshoras para posponer una reunión o pedir viajes relámpago a Yakarta para obtener un trabajo en la última película de Tom Cruise. Su necesidad de control y de humillación es comparable a cualquier asesinato, secuestro o violación, y en ocasiones incluye sexo telefónico. La pieza cuenta con numerosos testimonios de víctimas que se dejaron cantidades cercanas a los 60.000 euros para poder subirse al supuesto éxito cinematográfico. Fotógrafos muy famosos que se prestaban a desplazarse al otro lado del mundo para perseguir su sueño. La promesa del reembolso de los gastos se iba extendiendo en el tiempo hasta que se descubría el pastel. La docuserie termina con un tercer episodio que ya es más parecido a un thriller, con un contacto directo entre el periodista y el hombre responsable de la estafa. Llamadas y citas en persona que no tienen nada que envidiar a la mejor historia de espías y engaños de cualquier plataforma de televisión.

«Yo también soy una víctima»

►Quizá la parte más interesante de la docuserie es descubrir quién está detrás de Con Queen. No hablamos de una mujer perversa o trastornada con rechazo por la industria, hablamos de un hombre, Hargobind Tahilramani. Se trata de un hombre indonesio con antecedentes penales y un deseo irrefrenable de atrapar en su red a la gente con sus engaños. En el momento de la estafa era un influencer (poco más de dos mil seguidores) que se dedicaba a ir por los restaurantes de Londres probando comida. Detrás una personalidad complicada que había sido acosado por su peso o ser afeminado en sus estudios en la Escuela Intercontinental Ghandi Memorial de Yakarta, estaba especializado en «habla persuasiva» y siempre se consideró una víctima, incluso imitando la voz de Cate Blanchett.