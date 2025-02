Muere a las 92 años Brian Murphy, actor conocido por su papel de George Roper

El actor Brian Murphy, famoso por sus papeles en las comedias televisivas de los años 70 "Un hombre en casa" (Man About The House) y "Los Roper" (George and Mildred), ha fallecido a los 92 años en su residencia de Kent, Reino Unido. La noticia fue confirmada este martes por medios locales.

Un gran actor de comedia británica

Murphy, quien perdió la vida el pasado domingo en su domicilio, tuvo una trayectoria marcada por su colaboración con la prestigiosa directora de teatro Joan Littlewood desde los inicios de su carrera. Su talento lo llevó a interpretar numerosos papeles en el teatro y la televisión británica, convirtiéndolo en un rostro querido por el público.

En décadas recientes, participó en reconocidas producciones como "Holby City", el programa de sketches "The Catherine Tate Show" y la comedia "Benidorm" de ITV. También formó parte del elenco de "Last of the Summer Wine", una de las series más longevas de la televisión británica. Nacido en la Isla de Wight en 1932, Murphy inició su carrera actoral en los años 50 como miembro del innovador Theatre Workshop, fundado por Joan Littlewood y Gerry Raffles. En este espacio, destacó en producciones de Shakespeare y participó en el largometraje "Sparrows Can't Sing". Su gran reconocimiento llegó con "Un hombre en casa", donde interpretó a George Roper, personaje que luego protagonizó el exitoso spin-off "Los Roper" junto a Yootha Joyce. Su agente y amigo, Thomas Bowington, destacó su "alegría y profunda bondad", rindiéndole un emotivo homenaje. Murphy estaba casado con la actriz Linda Regan y deja dos hijos. Su legado en la comedia británica permanecerá vivo en la memoria de sus seguidores.