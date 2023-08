Muere el actor Mark Margolis ("Breaking Bad"), a los 83 años

Mark Margolis falleció en el Hospital Mt. Sinai en la ciudad de Nueva York el jueves a los 83 años, informó su hijo, el director ejecutivo de Knitting Factory Entertainment, Morgan Margolis.

Margolis, que sufrió una breve enfermedad, tuvo cientos de papeles tanto en el cine como en televisión y teatro. Comenzó su andadura profesional en la década de 1970 y uno de sus papeles más reconocidos fue el de Alberto The Shadow en "Scarface". Para espectadores más jóvenes, interpretó al personaje de Héctor 'Tio' Salamanca en las series de televisión "Breaking Bad" y "Better Call Saul".

Margolis nació en Filadelfia, Pensilvania, el 26 de noviembre de 1939. Era hijo de Fanya (de soltera Fried) e Isidore Margolis. El actor asistió durante poco tiempo a la universidad de Temple antes de mudarse a Nueva York para estudiar actuación, primero con Stella Adler en el Actors Studio y luego con Lee Strasberg y Barbara Loden. Poco después, Margolis fundó Blue Dome, una compañía de teatro itinerante que realizó producciones de vanguardia, incluida La conquista de México de Antonin Artaud, en colegios y universidades de los Estados Unidos, en gran parte financiada por el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York.

Luego, Margolis regresó al teatro en Nueva York y apareció en más de cincuenta obras fuera de Broadway, incluidas "Uncle Sam" y "The Golem". Si bien más tarde se centró más en el cine y la televisión, "hizo obras de teatro cuando no podía vivir sin ellas", lo que lo llevó al papel de Bernie Madoff en 2010 en una producción del norte del estado de Nueva York titulada "Imagining Madoff". También actuó en "The Intelligent Homosexual's Guide to Capitalism and Socialism with a Key to The Scriptures" de Tony Kushner en el Berkeley Repertory Theatre en 2014 y en A Bright Room Called Day en The Public Theatre de Nueva York en 2019.

Margolis tuvo muchos papeles recurrentes en televisión además de "Better Call Saul" y "Breaking Bad", incluidos "The Equalizer", "Oz", "Kings" y "American Horror Story: Asylum" de FX, así como apariciones especiales en varios programas populares, incluidos "Crossing Jordan", "Californication". , "Person of Interest"," Gotham" de Fox y "The Affair" de Showtime. Margolis fue vista más recientemente en la temporada 2 de la serie "Your Honor" de Showtime, interpretando al capo de la mafia Carmine Conti

Según medios estadounidenses Robert Kolker de Red Letter Entertainment, su gerente desde 2007, dijo: "Era único en su clase". No volveremos a ver sus likes. Era un cliente preciado y un amigo de toda la vida. Tuve suerte de conocerlo".