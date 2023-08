Netflix muestra las primeras imágenes de la cuarta y última temporada de "Sex Education"

La multipremiada serie de Netflix "Sex Education" regresará el próximo 21 de septiembre para emitir su cuarta y última temporada. Para ir haciendo boca, la plataforma ha compartido las primeras imágenes de esta entrega rodada en 2022-2023 en Gales, Reino Unido.

Según la descripción de la trama, en esta temporada final y "tras el cierre del instituto Moordale, Otis y Eric se enfrentan a un nuevo reto: su primer día en el instituto Cavendish Sixth Form. Otis está nervioso por la creación de su nuevo consultorio sexual, mientras que Eric reza para no convertirse en perdedores de nuevo. Pero Cavendish es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale; ellos pensaban que eran progresistas pero este nuevo colegio es otro nivel. Hay yoga diario en el jardín comunitario, un ambiente de sostenibilidad muy fuerte y un grupo de chicos que son populares por ser... ¿amables? Viv está totalmente atraída por el enfoque no competitivo, dirigido por los estudiantes, mientras que Jackson sigue luchando por olvidar a Cal. Aimee prueba algo nuevo haciendo un curso de Arte y Adam trata de resolver si la educación convencional es para él. En Estados Unidos, Maeve vive su sueño en la prestigiosa Universidad de Wallace, donde recibe clases del escritor Thomas Molloy. Otis suspira por ella mientras se adapta a no ser el hijo único en casa, ni el único terapeuta en el campus…".

Alistair & Connor Netflix

"Estamos increíblemente orgullosos de Sex Education y nos sentimos en deuda con nuestros brillantes guionistas, el reparto y el resto del equipo, que ha puesto tanto corazón en la realización de cada episodio. Hemos trabajado sin descanso para mostraros el final, y estamos impacientes de compartirlo con vosotros”, explicó a principios de julio la creadora, guionista principal y productora ejecutiva, Laurie Nunn.

Entre las sorpresas que se han podido ver en el primer tráiler se encuentran varios personajes que tienen un "tiempo para mí" de calidad, algunos desnudos, el trasero desnudo de Asa Butterfield y, por supuesto, un adelanto de la permanencia de Maeve en la universidad estadounidense, completa con Dan Levy, como su mentor . Varias caras, en particular, Ola y Lily (Patricia Allison y Tanya Reynolds), no regresarán para la cuarta temporada . Sin embargo, Aimee Lou Wood, Kedar Williams-Stirling y Alistair Petrie sí que tienen su espacio nuevamente. Además de Levy de "Schitt's Creek" , los recién llegados incluyen a Thaddea Graham (" Doctor Who" ), Lisa McGrillis (" Somewhere Boy" ), Marie Reuther ( "Kamikaze" ), Jodie Turner Smith ( "Anne Boleyn" ), el comediante Eshaan Akbar y Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James, Reda Elazouar, Bella Maclean e Imani Yahshua.

"Sex Education" ha tenido más de 40 millones de espectadores viendo la primera temporada después de su debut. La tercera temporada ganó el premio a la Mejor Serie de Comedia en la 50ª edición de los Premios Emmy Internacionales .