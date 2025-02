Netflix resucita "La casa de la pradera"

Entre 1974 y 1983 la serie "La casa de la Pradera" nos tuvo pegados a la televisión. Familias enteras se emocionaron con lo que le sucedía a los personajes creados por Lura Ingalls Wilder. Michael Landon se implicó desde el principio en una serie que comenzó a emitirse el 11 de septiembre de 1974 y tuvo 9 temporadas. Ahora Netflix se ha puesto manos a la obra para resucitar la mítica ficción.

Según informa "TheWrap", la serie será una versión revisada de la serie de Wilder, y Rebecca Sonnenshine ("The Boys") será la showrunner. “'La pequeña casa en la pradera' ha capturado los corazones y la imaginación de muchos fanáticos de todo el mundo, y estamos emocionados de compartir sus temas perdurables de esperanza y optimismo con una nueva versión de esta historia icónica”, dijo la vicepresidenta de series dramáticas de Netflix, Jinny Howe, en un comunicado. Además, Sonnenshine también será productora ejecutiva de la serie junto a Joy Gorman Wettels de Joy Coalition, Friendly Family Productions, Dana Fox y Susanna Fogel. La serie de Netflix “La pequeña casa en la pradera” será producida por CBS Studios y Anonymous Content Studios.

Por su parte, Sonnenshine explicó en otro documento que se enamoró "profundamente de estos libros cuando tenía cinco años. Me inspiraron a convertirme en escritora y cineasta, y me siento honrada y emocionada de adaptar estas historias para una nueva audiencia global con Netflix”. “Siempre he tenido el sueño de continuar con el legado de mi padre y adaptar las historias clásicas estadounidenses de Wilder para el público del siglo XXI de una manera que reúna a los fanáticos tanto de los libros como de la serie de televisión original”, dijo Trip Friendly, director ejecutivo de Friendly Family Productions. Friendly es hijo de Ed Friendly, uno de los productores ejecutivos de la serie original. “Estoy encantado con nuestro talentoso equipo creativo dirigido por Rebecca Sonnenshine, que está llevando estas queridas historias sobre la familia, la comunidad y la supervivencia a los fanáticos de toda la vida y a las nuevas generaciones”.