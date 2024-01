Nova estrena este lunes ‘Melek’, la historia de una madre coraje

Nova estrena el este lunes, 8 de enero, ‘Melek’, una nueva ficción turca de éxito internacional, que se emitirá de lunes a sábado, a partir de las 21:30 horas. La serie narra la historia de Melek, una auténtica madre coraje que tendrá que luchar con uñas y dientes por conseguir el bienestar de sus hijos.

Tras haber dejado a su prometido, Halil, el mismo día de su boda y haber huido con otro hombre, Alpay, a Alemania, Melek se enfrentará a una vida complicada, lejos de su hogar y junto a un hombre con el que las cosas no son tan bellas y fáciles como ella esperaba.

Los veinte años que Melek y Alpay viven en Berlín no son un camino de rosas y solo cuando su relación acaba y ella descubre que está gravemente enferma, decide volver a su ciudad natal. Pero nada será fácil tras su regreso. Melek se enfrentará a una familia que no la acepta porque no ha podido superar la deshonra que supuso su huida con Alpay.

Además, Melek inicia una complicada historia de amor con Halil, al que dos décadas atrás rechazó. Juntos tendrán que enfrentarse a sus familias, que mantienen una fría relación desde el agravio producido el día de la boda. Producido por Üs Yapım, este drama turco está protagonizado por Nehir Erdoğan, Rabia Soyturk y Ulvi Kahyaoglu, entre otros reconocidos actores.

