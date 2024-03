La temperatura de Netflix se dispara con "Supersex"

Llega a Netflix una nueva serie que promete ser un éxito: "Supersex", basada en la vida de Rocco Siffredi, una de las figuras más influyentes en la industria del cine para adultos. La serie, que se estrena este miércoles 6 de marzo, ofrece una visión profunda de la vida del actor, explorando sus orígenes, su familia y su relación con el amor.

Dirigida por Matteo Rovere, Francesco Carrozzini y Francesca Mazzoleni, "Supersex" está protagonizada por Alessandro Borghi, quien interpreta a Rocco Siffredi, y Jasmine Trinca, en el papel de Lucia, un personaje ficticio que representa las mujeres significativas en la vida del actor. La serie también cuenta con Adriano Giannini como Tommaso, el medio hermano de Rocco, y Saul Nanni como el joven protagonista en sus primeros años.

La trama sigue la vida de Rocco Siffredi desde su infancia humilde en Ortona hasta convertirse en una de las estrellas más reconocidas del porno. A lo largo de siete episodios, "Supersex" explora la compleja relación de Siffredi con el amor y cómo reconcilia su vida personal con su carrera profesional. Según la creadora Francesca Manieri, la serie revela una parte de Siffredi que nunca antes se había visto: su alma.

Francesca Manieri, conocida por su trabajo en proyectos como "Luna Nera" de Netflix y "We are who we are" de HBO Max, se encarga del guion de "Supersex". Su enfoque feminista y su habilidad para contar historias personales y profundas hacen que esta serie sobre una figura controvertida como Rocco Siffredi sea aún más intrigante.