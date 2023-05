La voz que nunca se apagará

Hace solo unos meses, sufría en su casa un fuerte golpe en la cabeza al perder el equilibrio. «Se dieron cuenta de que empezaba a dejar de reconocer a mis amigos de toda la vida», compartió José María García en la presentación de su docuserie con Movistar Plus+ «Supergarcía». Días después le detectaban dos coágulos en el cerebro. El mítico periodista deportivo aclaraba así que, a sus casi 80 años, su intención no es volver sino solo recordar su trayectoria durante tres programas.

De esta forma, tras sus rifirrafes con Movistar Plus+ por la polémica serie «Reyes de la Noche», el locutor y la plataforma se reconcilian con este relato. En él se narra la historia de un hombre de ambición y ego desmedido que recuerda su vida a través de fechas de acontecimientos deportivos. El nacimiento de un hijo o una efeméride mundial son también un resultado de fútbol o una polémica en la sala de prensa. A pesar de los años, su memoria sigue siendo prodigiosa. Porque, como dijo el comentarista Carlos Martínez (conductor de la presentación de la docuserie): «García no vuelve porque nunca se fue». Así, sigue conservando su voz crítica y afilada contra la corrupción o el estado actual de su profesión.

Desde hace más de 20 años (dejó las ondas en 2002), todavía resulta inevitable preguntarse lo que opinaría García en su programa sobre casos como el de Negreira o la lucha de Vinicius contra el racismo. Pero la conclusión que alcanza suele ser la misma: «Eso ha pasado siempre». Su inabarcable experiencia vital esconde siempre ejemplos aún más terribles o evidentes que por los que se le pregunta. Como hablar con alguien que ya lo ha vivido todo.

Pero lo que realmente enriquece este formato son sus testimonios. En esta docuserie aparecen desde el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, hasta referentes de la comunicación como Iñaki Gabilondo. También participan Arturo Pérez Reverte, Cristina Pardo o Juanma Castaño. Precisamente este último no le regala demasiados halagos a José María, más bien cuestiona su forma de dirigir equipos y le acusa de abusar de su capacidad de influencia y poder. Esto demuestra que el documental no busca ser un baño de masas para el personaje radiofónico, sino una visión realista de su legado. Muchos recuerdan como punto álgido de su carrera sus coberturas de la Vuelta ciclista, en las que no faltaban medios. Él fue el pionero de las retransmisiones desde helicópteros y de las entrevistas desde el coche. Creó la «escuela» de narrar el deporte desde dentro.

Por inolvidable que resulte su legado, García no ignora el que recibió él. Muchas son sus menciones a leyendas como Bobby Deglané o Manuel Martín Ferrand, junto con quien construyó los cimientos de Antena 3 Radio. Tampoco olvida a los grandes del fotoperiodismo, como Raúl Cancio.

Su vocación va más allá del deporte. Así lo demostró en «La Noche de los Transistores» aquel 23 de febrero, dejando para la posteridad la mítica estampa subido al techo de la unidad móvil a las puertas del congreso. Hasta allí llegaba el poder del fenómeno García. Un fenómeno que cambió los horarios y rutinas de todo un país, creando la franja «late night» en plena Transición.