Terelu Campos activa por segunda vez el protocolo de abandono en 'Supervivientes 2025': esto es lo que se sabe

Terelu Campos vive el azote de su propia tormenta tropical en 'Supervivientes'. La presentadora, que se encontraba desde hace dos semanas conviviendo con el resto de concursantes del 'reality', ha asegurado esta mañana, a través de unas imágenes en exclusiva, sentirse al límite, queriendo abandonar la aventura y volver a España.

Para la malagueña, ni el apoyo incondicional por parte de sus compañeros le ha dado la fuerza suficiente para no rendirse y continuar con su misión. Recordemos que Terelu es el 'fantasma del futuro', y debe superar los 21 días de permanencia de su hermana Carmen Borrego en la edición anterior, siempre y cuando quiera convertirse en concursante de pleno derecho y optar al premio final de 200.000 euros.

¿Por qué quiere abandonar?

El vídeo difundido mostraba a una Terelu derrumbándose ante Makoke Giaever. "No puedo. De verdad. No puedo físicamente más. Me voy a ir", comentaba la hija de María Teresa Campos, ante la mirada atónita de la ex mujer de Kiko Matamoros.

Pese a las palabras de ánimo por parte de Makoke, Terelu se negaba a volver a la aventura, insistiendo en querer regresar a España y dejar atrás el concurso. Tras dos semanas haciendo frente a condiciones extremas, pruebas difíciles de superar y roces en la convivencia, la madre de Alejandra Rubio encuentra sus fuerzas bajo mínimos, ya sean física o mentales.

Ana Rosa Quintana opina

Quien no ha querido perderse el debatir esta reiterada petición de abandono ha sido Ana Rosa Quintana. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha querido comentar en directo la decisión de Terelu. Después de escuchar las opiniones del resto de colaboradores, Quintana ha declarado que "eso será lo que ella haya pactado. Ella tendrá las limitaciones que tenga. Y hay que ir diciendo yo voy pero mis limitaciones son estas".

Las limitaciones de Terelu han sido uno de los temas más comentados desde el inicio de la aventura. Y no solo por lo fácil o difícil que pueda parecerle el concurso a Campos, sino por el supuesto trato de favor que estaría teniendo dentro de 'Supervivientes'. Esto lo sabemos en base a un comentario que a Makoke se le escapó en la última gala. Haya o no verdad en las palabras de Giaever, lo más seguro es que sabremos los motivos del agotamiento de Terelu una vez finalice el concurso de Telecinco.