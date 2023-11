Úrsula Corberó recibe su primer Premio Ondas con un discurso empoderado

La pasada noche del 22 de noviembre, el Gran Teatre Liceu de Barcelona se vestía de gala para celebrar su 70ª edición de los famosos Premios Ondas. Sin duda alguna el protagonismo de la noche cayó en la actriz Úrsula Corberó ya que logró hacerse con el galardón a la ‘Mejor Intérprete Femenina en Ficción de Televisión’, con la exitosa serie de Netflix, basada en hechos reales, ‘El cuerpo en llamas’.

La catalana, cuyo premio fue el primero que recogía en su trayectoria profesional, no dudó en agradecer a todo su círculo cercano el cariño y apoyo recibido. "Me siento con muchísima alegría en el cuerpo. Estoy muy contenta porque es el primer premio que recojo por una interpretación en mi vida. Yo soy de Barcelona, están mis padres, estoy muy emocionada", comenzaba a decir Úrsula cuando llegó a la alfombra roja.

Una vez encima del escenario, al recibir el premio, la actriz quiso también agradecer a sus padres por todo el amor que se tienen ‘’Os quiero muchísimo, muchísimas gracias por tomarme en serio desde pequeña, gracias por ayudarme a crecer rodeada de amor y de sensibilidad, pese a las circunstancias de la vida. Sois increíbles, os quiero muchísimo, gracias", decía en catalán para después dirigirse a su compañero sentimental, el actor argentino Chino Darín. "Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites en mi vida", continuaba diciendo emocionada.

Sin embargo, cuando parecía que su discurso iba a terminar, Corberó sacó su lado luchador para reivindicar la paz y el respeto. "Por favor, no más guerras. Querámonos, y respetémonos", concluía la galardonada no sin antes reconocer su propio esfuerzo. “Me lo dedico a mí por ser tan trabajadora, tan valiente, y que estuve a punto de decir que 'no' a este personaje; y por ser tan maja”, cerraba con una gran sonrisa.