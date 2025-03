Warner Bros. elimina los cortos clásicos de "Looney Tunes" de Max

La noticia saltaba en redes sociales y todos corrían a comprobarlo. Warner Bros. DIscovery ha decidido retirar de la plataforma Max la cartera de cortos clásicos de los famosos personajes "Looney Tunes". La decisión, que afecta a generaciones de espectadores que crecieron con las aventuras de Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, y otros personajes emblemáticos, ha generado una ola de críticas y preocupación por el futuro de estos clásicos.

Según informaciones recientes, Max eliminó cientos de episodios producidos entre 1930 y 1950, una época dorada para los cortometrajes animados que definieron el estilo irreverente y humorístico de los "Looney Tunes". Aunque Warner Bros. no ha emitido un comunicado oficial detallando las razones detrás de esta medida, fuentes cercanas a la compañía sugieren que podría estar relacionada con estrategias de reducción de costos o la reorganización del catálogo para priorizar contenido más reciente. Los fans no tardaron en expresar su descontento en redes sociales, calificando la decisión como un ataque a la preservación cultural y artística. Para muchos, los "Looney Tunes" no solo representan entretenimiento, sino también una parte esencial del legado cinematográfico estadounidense. Los cortos animados, conocidos por su ingenio, sátira y habilidad para romper barreras narrativas, han influido en generaciones de creadores y siguen siendo relevantes en la actualidad.

El impacto va más allá del público general. Historiadores y expertos en animación han señalado que la desaparición de estos episodios plantea serias preocupaciones sobre el acceso a obras clásicas en la era digital. A pesar de que algunos títulos siguen disponibles en formatos físicos o en otras plataformas, Max era hasta ahora uno de los principales puntos de acceso para disfrutar del catálogo completo. La controversia se suma a otras decisiones polémicas recientes tomadas por Warner Bros., como la cancelación de proyectos ya terminados y la eliminación repentina de contenido original. Estas acciones han llevado a cuestionar el compromiso del estudio con sus propiedades históricas y su relación con los consumidores.

En la plataforma todavía pueden encontrarse éxitos más recientes como ‘Looney Tunes Cartoons’ (2020) o ‘New Looney Tunes’ (2015), y algunos especiales de la serie regular