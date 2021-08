Palencia recupera su feria taurina con una buena respuesta de los aficionados

“Después de un año muy malo como el pasado queríamos hacer un esfuerzo muy importante para recuperar los toros en Palencia y vemos que la gente está respondiendo”, ha explicado este jueves a Efe Manuel Chopera, de la empresa Martínez Flamarique que gestiona el coso palentino.

En solo tres días, la renovación de abonos se inició el lunes y la venta de entradas este jueves, se ha vendido entre el cincuenta y el sesenta por ciento del aforo mínimo permitido que, según las normas de la Junta de Castilla y León, para este momento figura entre el cincuenta y setenta y cinco por ciento de las más de 10.000 localidades de la plaza.

“Otros años no bajamos de 5.000 entradas, así que este año esperamos llegar al mínimo permitido que está en torno a 4.400 entradas”, ha añadido Manuel Chopera, quien ha precisado que aún se podría incrementar el aforo hasta el setenta y cinco por ciento y poner a la venta más entradas los días de la corridas cuando ya estén seguros de que la normativa no haya cambiado. “Hemos preferido jugar con el mínimo para no tener que devolver entradas en caso de que los aforos cambien”, ha advertido.

A pesar de las circunstancias, “la renovación ha ido muy bien, ya que casi la totalidad de los abonados han renovado” y la venta de entradas sueltas “está muy animada” a la vista de las colas que se han formado en la plaza desde primeras horas de este jueves, ha añadido.

“El ambiente es muy positivo”, ha insistido Chopera con la esperanza de llenar la plaza porque han “elaborado un cartel potente, con mucha calidad, y para que gustase a todo el mundo”. “Y así se está notando en la taquilla”, ha continuando el responsable de la empresa gestora de Campos Góticos.

Es un cartel con dos corridas de toros “inmejorables”, afirma. El 2 de septiembre con Emilio Justo, “el gran triunfador de esta temporada”; Andrés Roca Rey, “indiscutible nueva figura del toreo”; y Pablo Aguado, otra de las grandes figuras del toreo, ha glosado.

El serial finaliza el 3 de septiembre con, a su juicio, “las tres máximas figuras de la última década”: Morante de la Puebla, El Juli y Manzanares, con la peculiaridad de que Manzanares y Morante llevaban tiempo sin ir a Palencia.

Por último, la corrida de rejones “que gustan mucho en la ciudad y la provincia”, programada el 4 de septiembre, contará con la presencia de Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza, padre e hijo, y de Sergio Galán.

En cuanto a preferencias, la venta de entradas está muy igualada los tres días, “eso es muy buena señal porque denota que están gustando los tres días”, ha asegurado. Y aunque desde la empresa se anima a comprar online o por teléfono, para evitar colas y aglomeraciones, lo cierto es que los aficionados siguen prefiriendo acercarse a las taquillas para tener la entrada física.