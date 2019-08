Aguado fuerza su Goyesca

Muy despacito lo hizo Aguado con el capote a la verónica hasta los mismos medios en el sexto. Y el toro no humillaba. Y acudía al paso, pero en esos tiempos, en ese ritmo, con la cara del Juampedro a la altura de la esclavina encontró el sevillano el acorde perfecto para acabar su saludo capotero de once verónicas y una media con palmas por bulerías. En la primera tanda de muleta el toro se echó. Tremenda imagen. Pidió un sombrero, de Domingo Hernández, que tampoco fue un dechado de bravura, iba justo de poder, y así la faena de Aguado, con más empaque que profundidades. Con algún muletazo descomunal, porque lo lleva dentro, pero como si se conformara con uno y no con cinco. Fueron más fogonazos de toreo grande que robarle un trozo a su propia historia. La espada luego entró, a la primera, lo que no había ocurrido, y la gente entró también de lleno. Dos trofeos. Dos soles de esta Ronda bella, pero el corazón menos lleno que aquella tarde primaveral en la que estaba tan lejos el invierno.

Ronda (Málaga). Se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq, terciados, desiguales de presentación y a modo. 1º, noble y bajo de raza; 2º, desrazado y sin fuerza, afligido; 3º, de buen juego; 4º, va y viene con nobleza; 5º, noble; 6º, se echa durante la lidia; 7º, sobrero de Domingo Hernández, justo de poder y noble. Lleno de “No hay billetes”

Morante de la Puebla, pinchazo, media (silencio); pinchazo, buena estocada (oreja); tres pinchazos, estocada que hace guardia (silencio).

Pablo Aguado, dos pinchazos (saludos); estocada corta y trasera (oreja); pinchazo, estocada corta (silencio); en el sobrero de regalo, estocada (dos orejas).