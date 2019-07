Las obras de la plaza de El Puerto de Santa María amenazan la reaparición de Ponce

Las obras de remodelación de la plaza de toros de El Puerto de Santa María (Cádiz) hacen que la temporada taurina en esta localidad se encuentre en serio peligro de celebrarse, según informa la empresa Reyma Taurino en un comunicado. El ayuntamiento de la ciudad no ha entregado todavía la plaza a la empresa gestora, que, aunque tiene algunas negociaciones bastante avanzadas, todavía no puede concretar nada hasta que no haya luz verde y se hayan finalizado todas las obras en la estructura y el suministro eléctrico de este histórico coso taurino.

La idea es que la temporada portuense tenga lugar durante los fines de semana de agosto, de ahí que, a menos de un mes de que esto ocurra, para la empresa llevar a cabo esta temporada taurina «ha dejado de ser una ilusión para convertirse en un auténtico reto», recoge la nota. El propio Enrique Ponce reconocía la semana pasada en una rueda de prensa que su ilusión era poder reaparecer el 11 de agosto en El Puerto, pero que aún no podía asegurarlo al cien por cien precisamente por este problema. Ya el año pasado Reyma Taurino sufrió para organizar la temporada estival, debido también a otras obras de adaptación y remodelación del coso taurino, y solamente pudo dar cuatro festejos taurinos en los que, eso sí, estuvieron presentes primeros espadas como Morante de la Puebla, José María Manzanares, Juan José Padilla, el Fandi, el francés Sebastián Castella, Miguel Perera o el peruano Roca Rey. Pero ahora lamentan que, por segundo año consecutivo, la ilusión con la que se hicieron cargo del coso portuense se está viendo mermada por todo este retraso y por la falta de información. «Teníamos una gran ilusión. Queríamos quitarnos la espina del año anterior. Queríamos estar presentes en Fitur, pero estamos en julio y la plaza no se ha entregado. No se ha podido programar nada porque no sabemos cuándo nos van a dar la plaza», aseguran.

No obstante, y a pesar del perjuicio económico y de imagen que ha sufrido Reyma Taurino en dos «calamitosas» temporadas consecutivas, su intención es seguir trabajando al frente de la Plaza Real con «máxima dedicación» para lograr recuperar el prestigio de una plaza que es santo y seña de la temporada estival en España.