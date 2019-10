Leve mejoría de Mariano de la Viña

A pesar de que el estado de Mariano de la Viña sigue siendo «grave» el subalterno sigue evolucionando favorablemente y ya se le ha retirado algún drenaje. El parte médico reza lo siguiente:

«El paciente Mariano de la Viña permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Quirónsalud de Zaragoza. Continúa bajo sedación y con ventilación mecánica. Se encuentra estable dentro de la gravedad. No hay fiebre en el momento actual y se ha iniciado esta mañana el descenso de la sedación. Las heridas quirúrgicas presentan buen aspecto, hay buen riego arterial y retorno venoso de la extremidad inferior derecha, y se ha procedido a retirar parcialmente el drenaje de MIKULICZ, que llegaba hasta el retroperitoneo desde la región glútea’. El pronóstico actual es grave».

El propio doctor Val-Carreres atendió a Movistar + Toros a las puertas del Hospital Quirón: «No ha aparecido ningún tipo de complicación inherente a la cirugía. Han pasado unas horas que son buenas en el cómputo general de la evolución del enfermo, cada hora que pasa es triunfo».

Enrique Ponce, a quien una extensísima relación tanto profesional como personal con Mariano, ha colgado en su perfil de Instagram una publicación haciendo un homenaje al banderillero y amigo estableciendo un emocionante texto: «Hoy me arrodillo yo ante ti, mi amigo, mi hermano del alma...!!! No tengo palabras...!!! Decirte que no sólo nos das lecciones delante del toro, también en la superación y en la lucha por vivir...!!! Estoy contigo hermano,,, y nos quedan muchas tardes que vivir juntos de gloria!!!».