Año nuevo con más impuestos

Como no podía ser de otra manera con este Gobierno, el año nuevo llega con más presión fiscal. Sube la luz, sube el gas y se mantienen como extraordinarios los tributos a la banca y las eléctricas, que al final acabamos pagando también los contribuyentes, igual que siempre. Luego no se grava a bancos y empresas de energía, como pudiera parecer, sino que nos empujan a pagar más a todos los ciudadanos. También prorrogan el llamado «impuesto a los ricos», o sea, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que en realidad es ruinoso, porque lo único que consigue es que los llamados ricos se vayan a vivir fuera de España. Y por supuesto a invertir donde viven, no le van a dar ingresos gratis a Pedro Sánchez.

A los autónomos, siempre tan agraciados, la lotería del lamentable Escrivá les ha dejado de herencia, y regalo de Reyes, cuotas mensuales a la Seguridad Social que van desde los 225 a los 530 euros, bendecidas por las principales organizaciones de autónomos. Con que hayan cotizado un solo día, ya estarán obligados a hacer la declaración de la Renta. Una alegría. Como lo del MEI, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sube del 0,6 al 0,7, y pagamos tanto trabajadores como empresarios. Pero tranquilos porque en nada empezarán a caernos los nuevos impuestos verdes, por contaminar, cuota de carbono, comer carne y cuanto se les ocurra. De las autovías nos salvamos, por ahora, aunque todo llegará. Lo importante es no dejar de pagar a la mega-ministra Montero, que ya ella se encargará de gastar nuestro dinero de acuerdo a sus intereses.