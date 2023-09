El atractivo de Telefónica

Telefónica no es sólo la empresa española líder en telecomunicaciones, sino un gigante que se codea con los grandes en este ámbito, sobre todo en Latinoamérica. Pese a haber reducido su presencia en países pequeños, la compañía que preside Álvarez-Pallete es relevante en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. En Brasil es el primer operador, a través de Vivo, que supera con holgura a Claro, Tim y Oi. En el resto de LATAM, la multinacional española ocupa las primeras posiciones. La decidida apuesta de Pallete por la fibra ha convertido a Telefónica en la mejor operadora de fibra y móvil en buena parte de sus mercados, y en particular en España. Su marca líder, Movistar, es también la mejor calificada en cuanto a atención, menor número de averías y reclamaciones. No es de extrañar que, con este perfil, y tras disminuir considerablemente su deuda, la compañía sea particularmente atractiva para la inversión extranjera. De ahí la entrada sorpresa en su accionariado de Saudí Telecom, líder digital en Oriente Medio. Raro parece que el Gobierno español permita a la estatal saudita contar con un porcentaje mayor al 5% del capital, similar al que tienen ya hoy los fondos Black Rock y Vanguard, y los bancos españoles BBVA y Caixabank.

Telefónica es estratégica en el sector de la Defensa y probablemente por eso no se va a permitir que el estado arábigo sea el accionista mayoritario de la misma, sobre todo tras el progresivo alejamiento entre Riad y Estados Unidos, su entrada en los BRICS con China y Rusia, y el sorprendente restablecimiento de relaciones con Irán.