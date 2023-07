Barreras y peajes

Los peajes fueron protagonistas finales de la campaña electoral. Escalaban posiciones en el ranking de debates electorales en relación directa a las veces que el Gobierno negaba su existencia en los compromisos con Bruselas. El presidente calificó de bulo lo que aparece como hito 309 y referencia escrita en las páginas 87, 127 y 134 del Plan de Recuperación enviado a Bruselas hace dos años. Este proyecto recoge las reformas y objetivos comprometidos por España para recibir los 140.000 millones de euros comunitarios. El de pago por uso viario está ligado al quinto tramo de los fondos europeos, unos 8.000 millones. La portavoz de Economía de la Comisión Europea dejó en evidencia al Ejecutivo español al confirmar que el compromiso existe y que Bruselas espera que España introduzca peajes en las carreteras en 2024. El Gobierno podría haber reconocido que tal meta existía pero que la Guerra de Ucrania y la inflación trastocaron los planes y que sería mejor negociar con la Comisión. Algo que, por cierto, está haciendo Italia. Europa está acostumbrada a las componendas. A lo que no está acostumbrada es a que la utilicen en vano. Nunca se había visto tanto desmentido de Bruselas en unas elecciones. Son peajes que hay que pagar, los desmentidos, cuando se presume de respaldos que no existen. Aparte de las carreteras, la incógnita está en otros peajes más onerosos tras la apertura de las urnas. Por ejemplo, el peaje que pagaría Feijóo por el apoyo de Vox para levantar la barrera hacia la presidencia, o el peaje que estaría dispuesto a abonar Sánchez a Sumar y a los independentistas para seguir en La Moncloa. Estos peajes seguro que no están recogidos en el Plan de Recuperación.