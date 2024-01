Los Next Generation añadirán un 0,17% anual al crecimiento del PIB

Un crecimiento anual adicional del PIB del 0,17% durante los ejercicios que dure su aplicación. Ese es el impacto que los investigadores del Banco de España Rubén Domínguez-Díaz, Samuel Hurtado and Carolina Menéndez han calculado que los fondos tendrían sobre la economía española. En su estudio “Los efectos a medio plazo de los estímulos a la inversión” consideran que estos recursos procedentes de la Unión Europea estimularían la actividad económica significativamente, incrementando la productividad, la inversión privada y el empleo. De ahí, la importancia de que estos recursos se canalicen de forma efectiva y lleguen a todo el tejido empresarial. Y es que, hoy por hoy, los fondos no están siendo asignados de forma equitativa a todas las compañías. Tal como advierten distintos colectivos empresariales, no están resultado accesibles, especialmente para las pymes. De hecho, la lista de los principales beneficiarios enviada por el Gobierno a la Comisión Europea recoge que los 100 primeros perceptores de los mismos (el 60%) son las empresas públicas. España tiene una gran oportunidad gracias a estas ayudas europeas de desarrollar un política industrial y tecnológica que permitan al tejido empresarial español, fundamentalmente constituido por pequeñas y medianas empresas, crecer y desarrollarse. De los 31.000 millones asignados en 2021 y 2022, solo ha gastado 7.400. Las trabas burocráticas son bastante elevadas, algo que los expertos atribuyen a que todas estas ayudas se canalizan a través de la Administración central, por lo que no se están trasladando ni a las comunidades autónomas ni a las fundaciones ni a las patronales, que podrían contribuir a distribuir estos recursos de manera ágil y efectiva. En el plan de Bruselas para reactivar las economías de la UE, a España le fueron adjudicados 140.000 millones de euros, de los que 60.000 millones corresponden a transferencias no reembolsables, al mismo tiempo, que podrá acceder a un volumen máximo de 80.000 millones de euros en préstamos. Esta falta de eficacia puede provocar, como ya ha advertido el propio Banco de España, que no se ejecuten el 100% de los mismos.