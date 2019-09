El padre de Diana Quier estalla contra Ana Rosa: “¿Harias eso con tu hija?”

A través de su cuenta oficial de Twitter, Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, se ha mostrado indignado ante la intención que tenía “El programa de Ana Rosa” de reconstruir cómo fue asesinada la joven. En el estreno de la temporada avanzaba una “exclusiva impactante”: un vídeo el que el el asesino, “El chicle”, contaba cómo lo hizo. Juan Carlos ha escrito: “He solicitado a Tele Cinco que no se difunda el vídeo de la reconstrucción del asesinato de mi hija. El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija. Este vídeo es parte esencial del procedimiento. Ana Rosa si fuese tu hija no publicarías ???”. El periodista Carmelo Jordá ha escrito en la red social que estas iniciativas le “dan un asco infinito”.