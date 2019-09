Todos los colaboradores de Telecinco hablan sobre ella y sus hijas, hasta que ayer María Teresa Campos tomó la palabra. Lo hizo en el programa de Telemadrid, “Aquellos maravillosos años”, presentado por Toñi Moreno que, durante toda la entrevista se decía a sí misma que iba a ser muy criticada por hacerle una entrevista “masaje”. Moreno se la jugó si se tiene en cuenta que también colabora con Mediaset en la presentación de “Mujeres y hombres y viceversa” en Cuatro. Campos contó que no ve programas “que hablan mal de mí”. Pero sigue siendo una gran seguidora de la televisión. En la franja de tarde, al tiempo que se emite “Sálvame”, que día si y día también carga sobre ella, la veterana presentadora se deleita con “El secreto de Puente Viejo”, “¡Ahora caigo!” y “¡Boom!”. Refiriéndose a la tira diaria de Atresmedia comento: “Estoy enganchada para ver si se los lleva el agua. Hasta doña Francisca se está haciendo buena. Inmediatamente después veo a Arturo Valls en ¡Ahora caigo!, que me lo pasó fenómenal con él (...) Y luego veo la bombas de Juanra Bonet. Las descubrí, como creo que las descubrió más gente, cuando pusieron los Mundiales. Quitaron el Pasapalabra, que yo lo he visto toda la vida”, afirmó sin cortarse un pelo.

No mira ni de reojo a “Sálvame” por “salud mental”, aunque reconoció que siempre hay algún amigo o conocido que le informa por WhatsApp y dijo en público que no le enviasen más mensajes.

En el espacio también estuvieron sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Terelu se ha incorporado como colaboradora al programa. Los viernes también participa en “Huellas de elefante”.