Jude Law y Brad Pitt trabajarán juntos en 'The Third Day', la nueva serie de HBO y Sky

Después del gran éxito de 'Chernobyl', Jude Law ha firmado otro nuevo proyecto con la vinculación de HBO y Skym, la serie 'The Third Day'. Brad Pitt también formará parte del proyecto, participando en la producción con su compañía 'Plan B Entertaiment'.

'The Third Day', cuyo rodaje se iniciará en julio, constará de un total de seis episodios. Marc Munden ('Utopía', 2013) es el encargado de la dirección, los hermanos Kit de Waal y Dean O'Loughlin son los responsables del guión, y Adrian Sturges ('Houdini y Doyle', 2016) produce la serie.

Este proyecto cuenta la historia de Sam, un hombre cuyo complicado pasado le ha dejado huella. El protagonista se encuentra en una isla más allá de la Costa Británica, donde se obsesionará por los ritos y rutinas de sus habitantes, hasta llegar un punto en el que no distinguirá la fantasía de la realidad. Sam se enfrentará a problemas personales que le hará chocar con los individuos de la isla y ponerse en peligro.

Pero no es la primera vez que Jude Law trabaja en series de HBO y SKy, aun tiene pendiente el estreno 'The New Pope', la nueva miniserie ecleasiástica de Paolo Sorrentino para la coproducción entre ambas corporaciones.