Las series que te has perdido (y debes ver) mientras estabas de vacaciones

Obnubilados por el maremágnum publicitario de «La casa de papel», en menor medida de «Las chicas del cable» y con los últimos estertores de «Chernobyl», la sorpresa de la primavera, este verano muchas series de mérito se han quedado en la cuneta mientras los seriéfilos se iban de sus vacaciones. Y no es porque no se pudiesen descargar para verlas en dispositivos más ligeros. La razón es más triste y más sencilla: apenas han tenido repercusión mediática salvo la queja generalizada de la crítica ante el desapego e indiferencia con la que Netflix ha estrenado la segunda temporada de «Mindhunter». No es la única que ha necesitado la respiración asistida durante este estío ante su poca ascendencia entre los espectadores.

«Our Boys»

Aunque solo se han emitido tres de sus diez episodios, esta coproducción entre Estados Unidos e Israel es como un golpe en el estómago y una descarga eléctrica en la conciencia. Muchos la comparan con «Chernobyl» porque aborda un hecho histórico reciente. Error; no se parecen en nada. El guionista de «The Affair», Hagai Levi, intenta explicar la escalada de violencia que sufrió Gaza en 2014 cuando tres adolescentes israelíes fueron secuestrados y posteriormente asesinados por militantes de Hamas. El despliegue informativo elevó la tensión, que aumentó cuando apareció quemado el cuerpo de un joven palestino. Lejos de producciones que asfixian al espectador a causa de la velocidad con la que transcurren los acontecimientos, el desarrollo de la historia se demora para dar cuenta del clima social, político y, sobre todo, humano que se vivía en ambas comunidades. Lo tiene todo a su favor porque no se posiciona, solo muestra los hechos y como, más allá de los titulares, afectan a sus familias y a su entorno. Su mayor virtud es que pone cara a esas personas anónimas que se pueden ver en los informativos un día sí y otro también. Espléndido alegato contra la violencia desde la austeridad narrativa y la serenidad. HBO.

«Pico da neblina»

Que el director sea Fernando Meirelles («Ciudad de Dios», 2002) es una garantía. Esta distopía brasileña que se esfuerza, y lo consigue, en rezumar realismo sobre la posibilidad de que la marihuana fuese legal en Brasil logra que se empatice con el protagonista: un joven que deja de traficar con las drogas para vivir dentro de la legalidad. Los intérpretes no son actores profesionales sino chicos de la calle, por lo que se gana en frescura. Las desigualdades de la sociedad brasileña en carne viva, aunque no hay que esperar muchos aspavientos dramáticos. HBO.

«Home ground»

Al fútbol le dan poca cancha en las series, al igual que a las mujeres que quieren y tienen que entrenar a un equipo masculino. Es fiel a la cotidianeidad del balompié que no se ve en los informativos: las disputas de vestuario, la frustración de un jugador que ve cómo su carrera, no demasiado exitosa, ya está en los minutos de descuento y cómo una fémina tiene que imponer su criterio en un ecosistema lleno de testosterona. En esta producción noruega los personajes están muy bien armados. Más que una serie feminista es una ficción humanista sin un discurso demagógico. Filmin.