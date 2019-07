‘Los lobos’ de “¡Boom!”: esto es lo que necesitas saber antes del especial de hoy

A finales de junio, “Marca” adelantaba que, por fin, ‘Los Lobos’ se llevan el bote de ¡Boom!, el más grande de la televisión nacional, con más de seis millones de euros. Más allá del premio, Erundino, Valentín, Manuel y Alberto ya han hecho historia en la televisión consiguiendo el premio Guinness de participantes que más tiempo han participado en un concurso.

Este lunes, y ante la expectación de saber cuándo se llevarán definitivamente el bote, ¡Boom! tendrá doble emisión: a las 20:00 y a las 22:45.

Si en estos más de 500 programas te has perdido algo, con estas claves estarás preparado para el especial de hoy:

El programa

Dos equipos (el equipo rojo y el equipo azul), de cuatro jugadores cada uno, tienen que desactivar un total de diez bombas respondiendo a preguntas cuyas respuestas están representadas en cada uno de los cables de colores. De este modo, los concursantes deben cortar los cables de aquellas respuestas que consideren erróneas en las bombas. Así, si el jugador responde correctamente, el dinero del premio se mantendrá intacto. Si por el contrario, el jugador corta el cable equivocado o se quedan sin tiempo, la bomba explotará y el equipo perderá a uno de los jugadores y la cantidad asignada de esa bomba.

El programa consta de cuatro fases: la fase principal, la bomba estratégica, la bomba clasificatoria y la bomba final.

‘¡Boom!’ inició su andadura en Antena 3 en septiembre de 2014 y con ‘Los lobos’ ha logrado la mejor temporada de su historia: han subido de un 12,1 por ciento de «share» hasta un 17,2 de media de cuota de pantalla y mantiene una media de 2.206.000 espectadores, 900.000 más de lo que se conseguía hace dos años.

Los lobos (primera parte)

En mayo de 2017, el primer equipo de ‘Los lobos’: José, Valentín, Manuel y Erundino aparecieron por primera vez en «¡Boom!» y pelearon juntos por el bote durante 327 programas consecutivos en antena, hasta que José Pinto anunció que dejaba el programa por “motivos personales”. En febrero de 2019, José Pinto fallecía inesperadamente.

Los lobos (segunda parte)

Alberto Sanfrutos llegaba a ‘Los lobos’ para sustituir a José. Nacido en Úbeda (Jaén) hace sesenta años, es profesor de primaria jubilado y antes de ser un “lobo”, ya tenía relación con los miembros del equipo. “Nos conocemos porque yo participé en “Saber y ganar” en 1997. Estuve 62 programas. Después, no he concursado en ninguno más”, dice Sanfrutos, que no compitió con ellos directamente, sino que los conoció en una de las reuniones anuales que hacen los que han contestado preguntas en el espacio de La 2.

Erundino, Valentín, Manuel y Alberto, ya con más de 500 programas, podrían llevarse hoy el mayor premio de la historia de la televisión de España: 4,1 millones de euros y si se suma el acumulado que ya tienen en sus bolsillos, se irían a casa 6,6 millones de euros.