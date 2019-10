“Los periódicos no morirán cuando lo hagan sus actuales lectores”

La Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, ha organizado un encuentro exclusivo con Jean Christophe Demarta, senior vicepresident Global Advertising de The New York Times, quién ha compartido las claves de la transformación editorial y digital de este influyente medio estadounidense. La jornada ha tenido lugar en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y ha contado con más de un centenar de asistentes, entre directivos y estudiantes de periodismo de la propia universidad.

Entre los temas que se han debatido en la jornada han destacado la importancia de contar con gente joven en las redacciones periodísticas, así como con técnicos cualificados capaces de crear contenido visual, interactivo y atractivo.

Demarta ha reconocido que uno de los problemas actuales que tiene el periodismo y los medios es la propagación masiva de las fake news, contra las que el New York Times trabaja de forma constante para la verificación de datos: “Es muy difícil y complicado hablar de este tema. Incluso nosotros mismos, como medio, hemos sido calificados de fake news”.

La base del éxito del grupo editorial con el modelo de pago más grande del mundo – 4,7 millones de suscripciones de pago -, es dar al lector información de calidad, contrastada y con nuevos diseños de contenido para que resulte atractiva la información. “En 2017, el mercado empezó a reconocer que un cambio de modelo económico para un medio de información basado en la suscripción de contenidos de calidad era necesario y que la información gratuita no tenía sentido", ha manifestado Demarta durante su intervención.

El vicepresidente de New York Times también ha destacado que cuando la principal fuente de financiación para un medio no es la publicidad, se puede centrar en la información de calidad sin pensar a quién beneficia o perjudica. “Es un mito pensar que la publicidad digital puede llegar a pagar únicamente un periodismo de calidad. No es cierto". Demarta ha puesto como ejemplo el modelo de negocio de su medio, que centra la mayor parte de los ingresos en las suscripciones de sus lectores y no en la publicidad.

La bienvenida al acto ha sido llevada a cabo por Natalia Pérez Velasco, directora del Grado de Periodismo en la Universidad CEU San Pablo, quién ha recordado la importancia que tiene la profesión para el futuro de la democracia.

Eduardo Bartolomé, vicepresidente de Dircom y director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Siemens, ha sido el encargado de conducir y presentar el posterior diálogo con Demarta y los asistentes.

Asimismo, Demarta ha planteado que una de las claves del futuro de la financiación de los medios no está tanto en la publicidad tradicional, sino en la generación de Branded Content de calidad. “Hay que mantenerse fiel a tu promesa de marca, crear historias que se adapten a todas las plataformas, hacerlo interesante, visual y con movimiento, y fomentar la interacción de los lectores”.