¿Maltrata Mediaset a Jesús Vázquez?

En mayo de 2018 no había quien tosiera a Jesús Vázquez como presentador de los distintos formatos de «La voz» en Telecinco. Si por algo se distingue su carrera es por ser uno de los presentadores más fiables y más queridos por la audiencia para presentar los grandes formatos de entretenimiento en Mediaset. Sin embargo, más de doce meses después, Vázquez se está «sacrificando» por su grupo hasta extremos insospechados. Nadie podría pensar que un programa presentado por él podría tener un 1,6 por ciento de cuota de pantalla y 134.000 espectadores con «Me quedo contigo» que, tras emitirse durante el verano en Telecinco, ahora ha pasado a Cuatro. Es un formato en el que, a pesar del entusiasmo que derrocha al presentarlo, no está a su altura. Meses antes, concretamente en marzo, le designaron un «talent» culinario, también en Cuatro, «Bake Off España», que también se encontró con el desapego de la audiencia. Aunque en su estreno obtuvo un ocho por ciento, se fue desinflando progresivamente hasta quedarse en un 5,6 por ciento de «share». Un lastre inmerecido para él, que ha conseguido unas cuotas de pantalla del 37 por ciento en la gala final de la primera edición de «La voz» y que ha conseguido varios premios TP de Oro y el Ondas en 2007 por la trayectoria o labor profesional más destacada.

Pasan las oportunidades

Vázquez va viendo que los programas más señeros de Telecinco pasan de largo ya que no se cuenta con él. No se ha contado con él para «GH Vip 7» que, pese a que es un «reality» en el que no parece encajar, sí que podría haberse hecho cargo del papel que se le ha otorgado a Lara Álvarez, ofrecer la última hora desde la casa. ¿Por qué Mediaset no pensó en él? La experiencia le avala. En la temporada 2003/04 estuvo al frente de «Gran Hermano: el debate» y en la 2004/05 fue el maestro de ceremonias de «Gran Hermano VIP», que en su gala final alcanzó un 33,5 por ciento de cuota.

Asentado en Cuatro se le podría haber ofrecido conducir en la misma cadena, «Supervivientes: tierra de nadie». Sin embargo, se optó por Carlos Sobera a pesar de que Vázquez había presentado el «reality» en Telecinco entre 2006 y 2010, con un índice de audiencia de 23,9 por ciento y el 27. Vázquez, uno de los rostros más veteranos e identificados con la marca Telecinco –entró en la cadena en 1990 con «La quinta marcha» y, tras varios años de ausencia, volvió en 2001– parece no encontrar acomodo en el grupo con un proyecto en el que pueda demostrar su valía. Parece ser que le queda un as en la manga, ya que es más que probable que se haga cargo de «Idols Kids», pero aún está por concretar.

Cuatro no remonta

La fórmula de que Cuatro sea no ya la hermana pequeña, sino gemela de Telecinco, no le está dando resultados a la cadena. A pesar de que, como ya se hizo en «Supervivientes», tenga contenido de «GH VIP 7», nunca supera a su directo competidor, laSexta.