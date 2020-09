Jesús Vázquez se sincera sobre el caso Arny

Jesús Vázquez se sincera con Bertín Osborne esta misma noche en el programa ‘Mi casa es la tuya’. Ambos viajaron hasta la paradisiaca isla de Formentera para hablar de la vida del presentador: momentos alegres, pero también tristes y duros; como es el caso Arny, uno de los momentos más duros en su vida.

El caso Arny fue uno de los episodios negros de la justicia española en 1994, que sacudió a la sociedad del país tras la acusación de varios rostros conocidos de prostitución de menores en un famoso bar de Sevilla. Entre estos acusados estaban Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga o Antonio Tejado, el hermano de María del Monte. Aunque finalmente fueron absueltos 33 de los 46 procesados.

Una imputación que el presentador jamás entendió y que consideró desde el principio un caso “raro, siniestro, poco ético y poco legal”. Esta mista tarde en “Sálvame”, Jesús ha contado algo que nunca se había hecho público y es que su madre estaba muy enferma y estaba muy preocupada por la polémica que le rodeaba, así que decidieron mentirle. “Es una de las mentiras más bonitas, hicimos un paripé, le quitamos la tele y fuimos los tres hermanos al hospital y hicimos un teatro: ¡Mamá, que ya está, que el juez ha dicho que no tengo nada que ver, ya estoy fuera y se acabó todo!”, narraba el presentador entre lágrimas y es que, al día siguiente, su madre falleció, "estaba esperando a que pasara eso”.

“Cuento todo lo duro que fue porque se demostró, yo fui inocente, me absolvieron (...) Me he abierto en canal, es lo que pasó, no lo había contado jamás”, ha asegurado el presentador en el programa de Telecinco.