María Teresa Campos vuelve a la televisión

María Teresa Campos regresa a la televisión. Para ello, ha vuelto a elegir a Toñi Moreno como compañera. Campos será la madrina de 'Aquellos maravillosos años', un programa de entrevistas que estrena la presentadora gaditana este domingo 15 de septiembre en Telemadrid. También podremos ver en el programa al resto de la familia Campos, Terelu y Carmen Borrego.

La expresentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!' volverá muy pronto con un programa propio, con su regreso tendrá que enfrentarse a todas las polémicas que le han perseguido estos últimos meses tras su salida de Telecinco, como las fotos comprometedoras de Bigote Arrocet, y a sus compañeros que le definían como "mala compañera".

No es la primera vez que María Teresa Campos regresa a la pequeña pantalla junto a Moreno, hace unos meses acudió a 'Un año de tu vida' en Canal Sur. En esa visita, fue la primera vez que ambas presentadoras se reencontraban después de que Toñi ocupará con 'Viva la vida' las tardes de Telecino, que antes ocupaba Campos con su programa. La entrevista estuvo cargada de momentos tensos, pero finalmente se relajó todo entre ellas.

Durante su visita en 'Un año de tu vida', la periodista confesó que sentía que Toñi Moreno le había traicionado al ocupar su franja horaria, la tarde del fin de semana: “¿Sabes por qué me has fallado? Por cobarde. Me lo tenías que haber contado, y yo te hubiera dicho: ‘Para que lo haga otra, prefiero mil veces que lo hagas tú’. A mí ya me habían quitado el programa”, reveló María Teresa Campos a la gaditana.

El 15 de septiembre en 'Aquellos maravillosos años, podremos saber la opinión de María Teresa Campos sobre sus últimas polémicas: su salida de Telecinco, las "amigas" de Edmundo, las polémicas de sus hijas Terelu y Carmen con ‘Sálvame’, la controversia con Cuca García de Vinuesa o las últimas arremetidas de Víctor Sandoval acusándola de boicotearle profesionalmente.