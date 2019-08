Mathias Pogba se suma a ‘El Chiringuito de jugones’

‘El Chiringuito de Jugones’ sigue sumando nuevas incorporación a su equipo: Mathias Pogba se convierte en nuevo colaborador del programa que dirige y conduce Josep Pedrerol en MEGA. El futbolista se estrenará este mismo lunes 26 de agosto visitando el plató.

Mathias Pogba juega actualmente en el Manchego de Tercera División y ya visitó el plató de ‘El Chiringuito de Jugones’ hace unos días, donde no dejó indiferente a nadie hablando de fútbol y también de su hermano pequeño, el conocido jugador del Manchester United y campeón del Mundo, Paul Pogba.

Con 29 años, Mathias ha pasado por varios clubes hasta recalar en España. Empezó en la cantera del Celta y ha militado en varios clubes de Francia, Inglaterra, Escocia y Holanda. Desde esta noche será un colaborador más del equipo de Pedrerol y comentará semanalmente la actualidad deportiva en el programa de MEGA.

Pogba asegura que “mi visita a ‘El Chiringuito de Jugones’ me hizo también poder tomar esta decisión. Personas con pasión, que hablan a la cara y sin mentiras, con valores y un estilo de vida que también me definen a mí”. Añade que “estar en televisión opinando y hablando de fútbol, que es mi vida, es de las mejores cosas que me han pasado”.

ESPECTACULAR ARRANQUE DE TEMPORADA

‘El Chiringuito de Jugones’, con Josep Pedrerol y todo su equipo al completo, ya ha dado comienzo a la nueva temporada. El programa regresó a su cita con los espectadores el pasado 12 de agosto, cargado de novedades para afrontar una nueva e ilusionante temporada liguera de fútbol en la que todos los equipos se están reforzando más que nunca para alcanzar sus objetivos.

Y el espacio no ha podido empezar con mejor pie esta nueva temporada: ‘El Chiringuito de Jugones’ ha arrancado de manera espectacular en audiencias, rozando el 5% de media en las noches de MEGA. Asimismo, el pasado jueves 22 de agosto alcanzó su máximo desde su regreso con un gran 5,5% de cuota.