Muere John Wesley, el Doctor Hoover de 'El Príncipe de Bel-Air'

Tras una larga batalla contra el cáncer, John Wesley, el actor que interpretaba al Doctor Hoover en 'El Príncipa de Bel-Air', ha fallecido este domingo 8 de septiembre con 72 años debido a una complicación del mieloma múltiple que padecía, según ha informado su familia a Variety.

Ha sido Gerry Pass, el agente de Wesley, el que ha confirmado su fallecimiento en un comunicado: "John Wesley fue un regalo para el mundo, y será recordado por la amabilidad y gracia en su trabajo en teatro, cine y televisión. Estoy verdaderamente destrozado tras haber perdido hoy a un querido amigo".

Durante su trayectoria profesional, el actor se ha puesto en la piel de más de 100 personajes, sumando el cine y la televisión. Su papel más popular fue el del Doctor Hoover en 'El príncipe de Bel-Air'. Aunque también destaca por su trabajo en 'Missing in Action', 'Big Fish', '¡Alto! o mi madre dispara' y 'Entre el bien y el mal', además de su faceta teatral en 'Macbett' y 'Toys in the Attic'. También realizó varios cameos en ficciones como 'Frasier', 'Los Jefferson', 'Benson' y 'Operación U.N.C.L.E.'.

Entre sus proyectos más recientes encontramos 'The Midnighters', un thriller de 2016 dirigido por Julian Fort, y 'Second Acts', una comedia romántica de 2018 creada por Gerry Pass y dirigida por Anya Adams.