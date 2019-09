Cuatro elecciones en apenas cuatro años y una inestabilidad política que acapara las pantallas y las portadas de nuestro país. Ante esta situación tan incoherente como inestable no son pocos los rostros conocidos que han querido pronunciarse. Cristina Pardo lo ha hecho a través de su cuenta de twitter: “La gente que se mete en política y no es capaz de alcanzar ningún acuerdo no está en condiciones de presidir ni su comunidad de vecinos”. Así se refería la periodista a los políticos que han empujado al país a un nuevo proceso electoral el próximo mes de noviembre.