"City on a Hill", historia de un milagro

«City on a Hill» tiene algo de añeja, y no solo por estar ambientada hace 25 años, ni por el hecho de que, aunque buena parte de las mejores ficciones de la historia de la televisión hablan del enfrentamiento entre policías y maleantes «The Wire» y «Breaking Bad», sin ir más lejos-, el género ha caído en desuso a medida que los éxitos de «Juego de Tronos» y «The Walking Dead» imponían nuevas modas. Se trata más bien de que, además de estar ambientada a principios de los 90, da la sensación de haber sido producida entonces: es una historia criminal más bien típica, y exuda nostalgia por un tiempo en el que los ladrones se dedicaban a reventar cajas fuertes o a asaltar camiones blindados. De hecho, no parece tener otra razón de ser que la voluntad revisionista.

En aquella época la corrupción y el racismo eran endémicos en el seno de las fuerzas de orden público de Boston -el cuerpo de policía, los federales, la fiscalía-, y tanto eso como el código de silencio existente entre los habitantes de la ciudad hacían que el crimen se extendiera de forma aparentemente imparable. Entonces pasó algo: un hombre blanco acusó a un hombre negro de haber matado a su esposa, aunque quien había apretado el gatillo era él mismo, y aquel suceso acabó haciendo que toda la podredumbre de la ciudad saliera a la luz. «City on a Hill» transcurre en el seno de ese contexto real pero la historia que cuenta es ficticia; se la inventó Ben Affleck, que además coproduce la serie junto a Matt Damon. De hecho, al menos a juzgar por sus tres primeros episodios, podría funcionar perfectamente como una versión televisiva de la segunda película de Affleck como director, «The Town» (2010).

Kevin Bacon como agente FBI

Uno de sus protagonistas es Jackie Rohr (Kevin Bacon), agente del FBI que odia a los negros y mete la mano donde no debe, y que no tiene reparos a la hora de drogarse en horas de servicio o de tener sexo con su amante justo antes de irse a casa con su familia. El otro es un fiscal llamado Decourcey Ward (Aldis Hodge), llegado con la quijotesca misión de acabar con la corrupción. Por supuesto, al principio Rohr y Ward chocan frontalmente pero, a pesar de tener métodos opuestos, no tardan en comprender que ambos van en busca de los mismo. Su alianza representa el nacimiento de lo que se conoció como El milagro de Boston, un plan de acción que redujo drásticamente las tasas de delincuencia en la ciudad.

Decir que Boston tiene un papel tan relevante en la serie es quedarse corto. En realidad, sus responsables probablemente aspiran a convertirla en un retrato equivalente al que «The Wire» llevó a cabo de Baltimore. Y es cierto que por el momento se limita a ofrecer de forma particularmente eficaz mñas o menos lo mismo que muchas otras series previas -otra historia de un policía que no sigue las reglas pero logra su objetivo, y de ladrones que actúan con un código de honor y quieren con locura a sus hijos- , lo cierto es que en el proceso parece estar construyendo el tipo de sólida base narrativa sobre la que pueden coexistir diferentes subtramas, y combinaciones de personajes y de espacios urbanos. Tengamos paciencia.