Los veteranos alzan «La voz»

Las cadenas hacen programas y series a la medida –aunque no sea excluyentes otros grupos de edad– de los mayores de 60 años. Incluso intérpretes que ya han superado esa cifra encuentran acomodo en alguna ficción, aunque en la mayoría de los casos son personajes secundarios. «La voz Senior» llegó a Antena 3 para darles relevancia, ya que son los protagonistas absolutos de «talent» porque ni siquiera los «coaches» han sido capaces de hacerles sombra. Además de las personas anónimas que no habían pisado un plató ni habían cantado para un público tan amplio, también se ha rescatado del olvido –aunque los espectadores más veteranos les tenían en el disco duro de la memoria– a cantantes que desaparecieron de nuestras vidas y que gracias al programa los hemos recuperado. José María Guzmán es uno de ellos. Perteneció a grupos como Cadillac y Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán e incluso participó en 1986 en Eurovisión. Otro que sorprendió a la audiencia que en los años 80 era seguidora de «Verano azul» fue Gonzalo, un ídolo para las adolescentes del momento. Blanca Villa también se presentó a «La voz Senior» para reivindicarse. Amiga de Rocío Jurado y un rostro conocido –aunque muchos no acertaban a ponerle nombre– considera que su carrera no ha dado los frutos que merecía.

Rostros conocidos

Hoy, en la final del «talent» competirá una superviviente que disfrutó de una gran popularidad en los años 70 y 80: Helena Bianco, componente de Los Mismos. Incluso ahora, en cualquier verbena la gente se echa unos bailes con uno de sus grandes éxitos, «El puente», y aquella estrofa: «Será maravilloso viajar hasta Mallorca/Sin necesidad de tomar el barco o el avión/ Sólo caminando en bicicleta o auto stop...». Bianco –que lo bordó con su versión de «Te extraño»– ha sido elegida por Pablo López para que defienda el pabellón de su equipo. Está por ver si el cantante logra el doblete después de que el ganador de «La voz» fuese su candidato, Andrés Martín. Por parte del equipo Orozco se batirá el cobre el saxofonista de 72 años Juan Mena, que sorprendió con su interpretación del bolero «Como fue», de Benny Moré. Paulina Rubio eligió a Xavi Garriga, de 68 años, que es profesor de música y cantante. Anteriormente participó en «Canciones de nuestra vida». Por su forma de improvisar y su espontaneidad asombró con su reinterpretación de «Stand by me», de Ben E. King. David Bisbal le bautizó como «el Frank Sinatra moderno». El almeriense confiará sus posibilidades de triunfo en Ignacio Encinas, un septuagenario que es tenor. Ha actuado en varios teatros del mundo, pero nunca ha compartido el escenario con las grandes voces de la lírica.

En la web de Antena 3 se ha abierto un proceso para que los espectadores elijan cuál de los «talents» participará en el concierto que se celebrará el 11 de julio en el WiZink Center de Madrid. En él, actuarán Luis Fonsi, Paulina Rubio, Pablo López y Antonio Orozco, además de sus asesores, como David Bustamante, Antonio José y Miriam Rodríguez, entre otros. «La voz Senior» se ha convertido en uno de los grandes eventos de la temporada televisiva. Este formato, inédito en nuestro país, ha sido una revelación en todos los países donde se ha emitido como Alemania, Holanda, Bélgica, Rusia y Tailandia. Ya se está trabajando en la primera edición de Reino Unido.

Siete galas que han cautivado a la audiencia

El formato ha contado con la complicidad de los espectadores. «La voz Senior» ha cerrado su primera temporada en Antena 3 con siete galas, tras completar sus dos primeras fases y la semifinal, con una media de cuota de pantalla de 14,7 por ciento y 2.030.000 espectadores. Así, se ha convertido en el «talent» más valorado en este cierre de curso televisivo.