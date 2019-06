Mejor fuerte: de Cersei a Rita

Después de brillar como antagonista en la famosa serie de Juegos de Tronos, la actriz que encarna a Cersei da el salto a Showtime para dar protagonismo a “Rita”, adaptación estadounidense del drama danés.

Rita, profesora y madre soltera. Todo lo que tiene la palabra autoridad no existe para ella. Parece que este papel está escrito para Lena Headey y no solo lo pensamos nosotros, hasta la presidenta de Showtime Entretaiment así lo expresa “No hace falta decir que Lena Headey es una mujer fuerte cuya esencia es ideal para asumir este papel de protagonista”.

Este drama no es la primera vez que se intenta hacer una adaptación. En 2013 Bravo comenzó un piloto desarrollado por Kristina Veronff de Anatomía de Grey pero al final no prosperó. En este momento parece que esta adaptación viene para quedarse, ya que Christian Trope creador de la serie original.

Parece que Lena no dijo adiós en Juego de Tronos, si no “Aquí estoy” ya que la veremos o más bien escucharemos, pronto también en una serie animada original de Netflix “Cristal Oscuro: la era de la restistencia.”. Además no hace mucho la vimos compartiendo reparto con Dwayne Johnson, Nick Frost y Vince Vaughn en “Peleando en Familia”.