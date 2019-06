Murphy sigue dando miedo con American Horror Story

El autor de Glee y Nip Tuck vuelve a la carga con su terrorífica saga que lleva enganchados a miles de espectadores desde el 2011, este hombre que produce el tipo de películas y series controvertidas, que sabe sorprender al público y la crítica, tambien sabe que ofrecerles; y en “American Horror Story:1984” lo tiene claro, la vuelta de su ya musa Emma Roberts está confirmada. “Surpise, bitch”.

Si esto no era ya un regalo para los espectadores, el nuevo fichaje tampoco decepciona. Gus Kenworthy será el novio de Emma Roberts en esta temporada, el esquiador y medalla olímpica parece que no ha podido rechazar una oferta tan tentadora. En la otra cara de la moneda también está confirmado que Evan Peters no aparecerá en 1984, aunque no descarta volver a la serie.

Parece que Murhpy sigue en la escalada hacia el éxito, si es que hay algo más allá de la cima. “American Horror Story” o “Scream Queens” no son las únicas entregas por las que los famosos se pelean por trabajar con él. Se ha sabido que habrá una nueva película musical dirigido por el mismo y original de Netflix, veremos próximamente en las grandes pantallas a ni más ni menos que Meryl Streep, Nicole Kidman y Ariana Grande trabajando mano a mano con el director en “The Prom”.