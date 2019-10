"No te puedes esconder": Un "thriller" con alma latina

En un mercado televisivo cada vez más fragmentado –la disputa entre las cadenas en abierto, las plataformas de pago y las de «streaming» aumenta en proporciones siderales– el presidente de Telemundo International Studios, Marcos Santana, llegó al FesTVal con una serie bajo el brazo, «No te puedes esconder» –que se estrenó el 30 de septiembre a nivel mundial– y un mensaje que conviene que no caiga en saco roto: «La industria audovisual española siente que está más conectada con Europa que con Iberoamérica. No se da cuenta de que es su mercado natural porque hay 400 millones de hispanos que hablan castellano que les están esperando», explica Santana con rotundidad.

De ahí que llegase a nuestro país para tender puentes. Lo logró, ya que la ficción cuenta con la colaboración de Isla Audiovisual, que participó en producciones como «Frágiles» y «La pecera de Eva». Uno de los ganchos para fusionar el mercado latino y el español está en el reparto: junto a la mexicana Blanca Soto, el elenco se completa con Maribel Verdú –que se autoexilió de la ficción televisiva a principios de 2000–, Eduardo Noriega, Bárbara Goneaga (ganadora a un Goya en la categoría de Mejor Actriz Revelación por «Oviedo Express», 2007), Iván Sánchez y Jordi Bosch. «Es el primer intento serio de unir nuestras fuerzas», dice Santana, para precisar que «ni me gusta forzar las tramas para parecernos a los estadounidenses, por lo que perdemos nuestra identidad, ni he querido neutralizar los acentos porque le quita credibilidad a la historia».

«No te puedes esconder» es un «thriller» en el se siguen los pasos de una mujer, Mónica Saldaña, (Blanca Soto) que está en un programa de protección de testigos y que se instala en España. Aquí deberá lidiar con un ex policía que se convierte en un asesino a sueldo (Noriega), un fotógrafo que está obsesionado con la muerte (Sánchez) y una inspectora de policía expeditiva y sin miramientos (Verdú). «Hace mucho tiempo que no hacía televisión porque no me interesaba lo que me ofrecían, pero en esta ocasión es distinto: al leer los guiones y tuve que decir que sí. Me encantó. Fue un enganche total. Encarno a una policía que es una mujer muy dura, no ofrece ni una concesión a los que considera sus enemigos hasta que aparece el fotógrafo y le rompe los esquemas», comenta la protagonista de «Blancanieves» (2012). Por su parte, a Noriega le sedujo su «proyección internacional. Era muy interesante como actor enfrentarse a una maquinaria tan bien engrasada como esta». Se prevé que en diciembre la emita Netflix y ya se está negociando con una cadena española en abierto.

Unión de Atresmedia Studios y Telefónica

El último movimiento para revalorizar las series en español es el que han emprendido Telefónica y Atresmedia Studios, que ya han llegado a un acuerdo para crear una sociedad, participada a medias, para producir contenidos en español tanto para Atresmedia TV como para Movistar+ sin olvidar a terceros operadores.