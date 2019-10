Nuria Bermúdez reaparece en televisión tras una década: así es su nueva vida

“Soy una mujer de mi casa y me dedico a cuidar de mi hijo. Ahora en vez de venderte un jugador te vendo un robot de cocina. Si quieres te hago una demo”, explicó con humor.

Sobre la fama, Bermúdez aseguró que “pagas un peaje demasiado caro”. “Me gusta estar en un plano más anónimo. No me importa colaborar en un programa, pero no quiero exponer mi vida privada. No todo vale”, puntualizó

Actualmente la prioridad de la expareja de Güiza es criar a su hijo alejada del foco mediático. “Desde un segundo plano se vive mucho mejor y más tranquilo”, asegura.