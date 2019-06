Resines en ‘El Hormiguero’: “Pablo, me estás dando la noche”

El colaborador de ‘La Resistencia’, Antonio Resines, acudió el pasado lunes a ‘El Hormiguero’ para presentar el documental que dirige, ‘Historias de nuestro cine’. Nada más empezar Pablo Motos le dijo a Resines: “Tengo un adelanto, que esto no es como ‘La Resistencia’”. Eso auguraba cómo iba a ser la entrevista, un constante tira y afloja en el que los dos tratarían de quedar por encima.

Motos intentaba poner nervioso a Resines diciendo “tu eres amigo de Broncano o eso es lo que dice ahora todo el mundo” a lo que el actor respondió que no sabía quien era Broncano, tras esto el presentador de ‘El Hormiguero’ contestó: “Broncano, al que le sudan las manos” e incitó a Resines a que se lo dijera en su programa: “Haces que el público se lo diga y esto se convierte en una tortura para él y no dura ni un mes”

Ante la insistencia del presentador, Resines le contestó: “Que no coño, no voy a decir eso que me despide”, pidió que le dijeran cual era su cámara y dijo, refiriéndose a Broncano: “David, son cosas de Pablo, que es muy infantil”. “Me estás dando la noche” dijo Resines cansado de los constantes comentarios del presentador.

Las pullitas a Resines no quedaron ahí, hablando de la película de Fernando Trueba, ‘la niña de tus ojos’, Pablo Motos le preguntó “¿Pero tú tienes muchos Goyas, no? a los que contestó: “No, yo solo tengo uno. Me voy a cagar en tu departamento de documentación”.