Serena Van Der Woodsen y Blair Waldorf podrían volver con el reboot de 'Gossip Girl'

El rumor sobre el regreso de 'Gossip Girl' ya es una realidad, desde que HBO confirmó que pondrían en marcha un reboot de la serie. Este nuevo proyecto contará con diez episodios y narrará la continuación de la serie original. Aún se desconoce su fecha de estreno, pero sabemos que la plataforma en la que se lanzará, HBO Max, estará disponible en primavera de 2020. Además, estará escrita por Joshua Safran, creador de 'Quantico' y productor ejecutivo de la ficción junto a Schwartz y Stephanie Savage.

Según ha informado Josh Schwartz, productor ejecutivo de la serie, en el desarrollo abordarán como las redes sociales han cambiado a lo largo de estos años, desde 2012 que se emitió el episodio final.

Blake Lively y Leighton Meester no volverán a ser las protagonistas de la ficción, y tampoco contarán con nuevos actores que interpreten a Serena Van Der Woodsen y Blair Waldorf, debido a que este regreso de 'Gossip Girl' no se trata de un remake. Pero cabe la posibilidad de que las reinas del Upper East Side vuelvan junto a sus amigos, Chuck Bass, Nate Archibald y Dan Humphrey, para hacer una breve visita a las nuevas alumnas del Constance Billard School. "Nos pusimos en contacto con todos ellos para hacerles saber qué estaba sucediendo y nos encantaría que participen si quieren", afirma Schwartz. "No queríamos que esto dependiera de su participación. Ellos interpretaron a estos personajes durante seis años y si están conformes con lo que hicieron, lo respetamos. Pero obviamente sería genial verlos de nuevo".

La nueva producción contará con un nuevo reparto, y quitará del mapa a la Reina Cotilla: "No tenía sentido que un grupo de adultos fueran controlados por la Reina Cotilla, por lo que sentí que había algo realmente interesante en la idea de que ahora todos somos Gossip Girl y contarlo a través de una nueva generación de estudiantes de secundaria del Upper East Side", revela el productor ejecutivo de la serie.