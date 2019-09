La primera temporada de 'The End of the F***ing World' se convirtió en todo un éxito destacando entre los estrenos de la temporada 2017/2018. Después de llegar al público a través de Netflix, donde se lanzó internacionalmente, se emitió también en Channel 4.

Hace más de un año se anunció la renovación de la ficción por una segunda temporada, y hasta ahora no habíamos recibido novedades por parte de Netflix sobre esta segunda entrega. La plataforma ha publicado hoy las primeras imagenes de los próximos episodios de la comedia negra.