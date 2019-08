Un nuevo «Mercado Central» abre sus puertas TVE

Un «Mercado Central» siempre ha sido el corazón de los barrios, puestos familiares que generación tras generación siguen presentes pero sin duda alguna, siempre ha sido el ambiente de cercanía que se genera con los clientes y entre los propios regentes de los puestos, los que hacen característicos al mercado de toda la vida. «Une lo viejo y lo nuevo» dice Jesús Olmedo, que interpreta a Jorge Santos, exchef y uno de los protagonistas principales de la nueva serie diaria de TVE en colaboración con Diagonal TV.

Este mercado de abastos inspirado en el mercado de Tirso de Molina será el centro neurálgico de la nueva serie «Mercado Central», donde los personajes se entremezclarán continuamente y pondrán en peligro la continuidad del mercado, ya que éste necesita un modernización, lo que significa convertirlo en un centro comercial. Este hecho tiene preocupados a la mayoría de los protagonistas. Por ello, quieren luchar no solo por sus puestos de trabajo si no también por su modo de vida. «Esto no se vende y hay que actuar en consecuencia», afirma Antonio Garrido en la piel de Elías de la Cruz, uno de los personajes más importantes en la serie. Regenta, con su familia, una frutería que lleva generaciones en el mercado y está en expansión.

Las mujeres que encabezan el reparto coral de la nueva serie diaria de la cadena estatal son Begoña Maestre («Amar en tiempos revueltos») y Lola Marceli («Bandolera»). Ambas encarnan a dos mujeres de familia pero una muy distinta de la otra. Maestre da vida a Celia, madre y viuda. Regenta la mercería y considera que su personaje «tiene mucho carácter, de naturaleza guerrera, que cuando empiezan los problemas la hace despertar». El asperger de su hijo no es un impedimento ya que «lleva muy bien su enfermedad, es una madre que no es “al uso”, una madre moderna que acepta el problema de su hijo con naturalidad». Afirma también que «Celia entra en el mercado para quedarse». Mientras que Marceli se convierte en Adela, mujer de Elías y nuera de Jesús de la Cruz. «Es una familia plena, Adela es una mujer feliz que le gusta lo que hace», una buena madre y trabajadora incansable «pero en las familias siempre pasan cosas, es un reflejo de la vida misma».

La música del mercado

La voz cantante de la banda sonora original del serial la llevarán Rozalén y Carlos Sadness, quienes juntos interpretarán «Una ciudad azul», tema de Jesús Díaz, de la productora Music in silence. La canción de cabecera acompañará a un plano secuencia que recorrerá todo el mercado. Rozalén, que acumula premios como dos discos de Platino y uno de Oro, es una de las principales voces de la canción de autor española. Carlos Sadness por su parte, nació gracias a internet, subiendo sencillos a plataformas, hasta que su éxito llegó a darle la etiqueta de uno de los artistas «indies» más importantes del momento. Para él la letra va antes que nada.