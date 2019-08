Ya se sabe quién ha fichado a Neymar (y no es ni el Barcelona ni el Real Madrid)

Mientras prosiguen las negociaciones para que Neymar aterrice otra vez en España... o no. Al Barça... o no; al Real Madrid... o no, ya se sabe quien le ha reclutado para su causa: El profesor de “La casa de papel”. EL futbolista es un fan confeso de la serie, así lo ha publicado en sus redes sociales, y tenía la ilusión de participar en algunos de los capítulos, algo a lo que Netflix no se pudo negar... ¡Faltaría más! Así, aparece en los episodios 6 y 8 a partir de ahora, ya que sus escenas fueron canceladas de la producción hasta que no se resolviese su denuncia por violación. Una vez que la justicia brasileña ha archivado la causa por falta de datos, Netflix se ha puesto manos a la obra para remodelar el montaje de los citados episodios. Así, se le podrá ver en el episodio 6, minuto 3:42; y en el 8, minuto 2:02. En estas breves apariciones interpreta a un monje llamado Joao.

Así lo ha anunciado el jugador en su cuenta oficial de Twitter: “Pude realizar mi sueño y formar parte de mi serie favorita. ¡Y ahora puedo compartir a Joao con todos vosotros! ¡Gracias La Casa de Papel!”. ¿Neymar tendrá puesta la vista en la interpretación cuando se retire del fútbol?