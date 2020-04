Viaje a Egipto, ¿qué cosas ver en el país de las pirámides?

Aunque sean tiempos complicados para viajar por culpa del coronavirus, te adelantamos que después de leer lo que tenemos que contarte, no vas a dudar ni un segundo más y lo vas a tener claro.

Tu próximo viaje será a Egipto, así de claro. Vamos a darte las grandes razones por las que debes visitar este país, como también presentarte a los mejores expertos para que tu viaje sea perfecto e inolvidable. Todo lo que necesitas para entender que esta nación no es una normal, y que tiene motivos más que de sobra para que vayas a visitarla.

¿Por qué debo viajar a Egipto?

Es fácil imaginar por qué Egipto es uno de los destinos turísticos más demandados. Un país que conforma un patrimonio cultural irrepetible en todo el mundo. Su cultura y el halo de misterio que rodea la cultura egipcia hacen que sea uno de los viajes soñados para muchos. Antes de organizar tu viaje, te recomiendo que te hagas un buen planteamiento de todos los sitios que visitar o la mejor opción, es recurrir a uno de los paquetes para viajes en Egipto que puedes encontrar en internet como en la sección de tours de Egipto de Tierra Sinai.

Mirando ahora al país como tal, debemos decirte que la cuestión ya no es preguntarse por qué ir, sino más bien por qué no ir. Hay tantos motivos que es imposible aunarlos todos sin saturar, pero sí que podemos subrayar los más importantes, aquellos que hacen que el país egipcio sea tan interesante una vez empiezas a fijarte en él.

Un imponente desierto

Lo has visto tantísimas veces en el cine que quieres ver qué se esconde entre tanta duna. Siéntete como Lawrence de Arabia y descubre toda la naturaleza que se esconde en los desiertos de Egipto. La zona más popular e interesante es la que abarca desde el Mediterráneo y el Nilo hasta Libia y Sudán. En su interior hay 5 maravillosos oasis que debes visitar al menos una vez en la vida.

Fascinante por su paisaje, por su fauna y, sí, también en ocasiones por su flora. No has estado en el país si no has hecho una ruta por sus desiertos. Te lo adelantamos.

Una cultura milenaria y misteriosa

Echa un vistazo a cualquiera de las grandes pirámides que hay en sus desiertos y lo entenderás. La cultura egipcia tiene un legado de más de mil años, de hecho, ha sido una de las grandes claves en el desarrollo de las diferentes civilizaciones de todo el mundo, o de casi todo. La enorme cantidad y riqueza de sus emplazamientos arqueológicos da una buena idea de la magnitud que alcazó el pueblo egipcio en sus esplendores pasados, pero es tan solo una pequeña parte de todo lo que puedes descubrir ahí.

La esfinge, las tres grandes pirámides, el imponente río Nilo por el que se transportaban las piedras que dieron forma a estas... Todo confluye, todo da forma a un lugar repleto de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Inevitablemente, te dejarás llevar por todo eso, y aún más, verás cómo te envuelve ese halo de misterio que hay tras la historia de esta nación, ese que se esconde en sus laberínticas pirámides.

Cruce de civilizaciones y culturas

Aunque la cultura egipcia como tal es de lo más interesante, Egipto es un país de lo más cosmopolita. Sus grandes ciudades albergan a personas de todas partes del mundo, y eso te permite ver cómo se han influenciado estos diferentes estilos de vida en un mismo lugar. Sí, es de esos sitios en los que se puede decir sin miedo alguno aquello de ser "ciudadano de un país llamado mundo".

Te fascinará encontrar personas de tantos lugares diferentes, poder conocer mentalidades tan distintas y, sobre todo, ver cómo coinciden y pueden convivir en total armonía día a día. Es algo que da una riqueza cultural inconmensurable y que te hará disfrutar todavía más, sobre todo si eres una persona curiosa.

Y a todo esto hay que sumar toneladas de actividades disponibles para los turistas. Si cuentas con los servicios de la empresa que hemos mencionado más arriba, verás que puedes hacer prácticamente de todo. Desde excursiones por las grandes ciudades con visitas guiadas, hasta sesiones de submarinismo y buceo o paseos por el desierto o los mercados.

Tiene tantas cosas por ofrecer que es imposible recopilarlas todas. Por eso, te invitamos a que sigas explorando porque, si no lo has hecho ya, acabarás enamorándote por completo de Egipto. Cuando visites este país, te aseguramos que querrás volver al menos una vez.