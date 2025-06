Roxette clausura la décima edición del Stone&Music Festival con un viaje al pop rock de los 90

El Stone&Music Festival cerró ayer por todo lo alto su décima edición con un concierto inolvidable de Roxette, que hizo vibrar el Teatro Romano de Mérida en una noche mágica. La banda sueca, liderada por Per Gessle y con la potente voz de Lena Philipsson, ofreció un espectáculo que fue un auténtico viaje en el tiempo al mejor pop rock de los 90.

Desde los primeros acordes de The Big L, quedó claro que el público iba a disfrutar de un recorrido nostálgico por los grandes éxitos de la banda. No faltaron temas emblemáticos como "The Look", "Listen to your heart", "Joyride", "Sleeping in my car" o la emotiva "It must have been love", que Lena dedicó a la inolvidable Marie Fredriksson, vocalista original del grupo fallecida en 2019.

Roxette en el Stone&Music Festival Stone&Music Festival

Durante más de hora y media, Roxette mantuvo al público en pie, coreando cada tema y dejándose llevar por una energía que parecía no tener fin. El escenario, el calor del verano y la complicidad del grupo con el público convirtieron el concierto en una experiencia irrepetible. Uno de los momentos más curiosos de la noche lo protagonizó Christoffer Lundquist, quien hizo bailar a todo el teatro con "Paquito el chocolatero", mientras otro miembro del grupo bromeaba diciendo sentirse “como Marco Aurelio”.

Roxette en la décima edición del Stone&Music Festival Stone&Music Festival

Roxette entra en la Via Musicorum de Mérida

Horas antes del concierto, Per Gessle descubría el vinilo conmemorativo de Roxette en la Via Musicorum, el particular paseo de la fama musical de Mérida. Se trata del vinilo número 26, donde Roxette comparte espacio con grandes nombres de la música como Raphael, Deep Purple, Tom Jones, Europe, Andrea Bocelli o Status Quo.

Roxette ya forma parte de la Vía Musicorum, Mérida Stone&Music Festival

La obra fue realizada por el taller artesanal Terracota Mérida y está compuesta por un mosaico romano con una placa central de bronce que lleva grabada la firma de los componentes del grupo, además de la fecha del concierto. Este homenaje, impulsado por el festival en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, refuerza el vínculo entre la ciudad, su historia y la música contemporánea.

El Stone&Music Festival cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes a través de la Fundación Extremeña de la Cultura, la Diputación de Badajoz y CaixaBank como partner estratégico.

Un cartel estelar en un enclave único

En esta décima edición, el STONE&MUSIC Festival ha reunido a un cartel espectacular con artistas como Ana Belén, Antonio Orozco, Vanesa Martín, Bryan Adams, Viva Suecia, Lori Meyers, Raphael, Il Volo, Pecos y Roxette. Una combinación de estilos y generaciones que consolida al Stone&Music Festival como uno de los grandes referentes musicales del verano en España, tanto por la calidad de los conciertos como por su escenario incomparable, el Teatro Romano de Mérida, un enclave histórico y lleno de encanto que convierte cada noche en una experiencia mágica.