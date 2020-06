Nos vamos al Polo Norte

Cielos con luz polar, destellos que salen de repente y que dejan perplejo, partidos de golf en la madrugada, noches que parecen días. En esta parte del mundo la vida es realmente diferente pero apasionante.

Suena como una frase hecha, no es lo mismo decir me voy unos días a la playita o al campo a decir ¡que me voy al Polo Norte! La mente “se pone en blanco”, nunca mejor dicho, cuando se piensa en atravesar la tierra entera y subir hasta el infinito.

Destino Kiruna

Todo lo que pongas en Google para buscar Madrid-Kiruna resultan cifras enormes. Kilómetros de Madrid a Kiruna 4.316,53 km, tiempo para llegar a Kiruna desde Madrid , entre 19.40 hrs. hasta 23.05 hrs. y siempre con escalas. Si continúo con estas cifras dan ganas de echarse para atrás, pero es un error. La experiencia de pisar esta parte de la tierra es única. Estar a menos de ciento cincuenta kilómetros del Circulo Polar Ártico tiene muchísimo encanto.

En la Laponia Sueca se puede desde dormir en un hotel de hielo hasta pasar la noche al alba, pero con sol. Lagos inmensos, senderos deliciosos, noches en cabañas con pieles de reno aprendiendo como los sami conviven con estos animales que forman parte de su cultura.

Ahora es el momento de viajar a destinos sin aglomeraciones, respirar aire limpio y fresco. Este viaje en los tiempos que estamos viviendo, es uno de los más ideales. España es uno de los países a los que ya se les permite la entrada después del Covid19. Aquí tenéis información.

Arrancamos. Primero viajamos a Estocolmo. La capital sueca tiene tanto encanto, que fui la primera en decir que yo podría vivir allí. La gente, la arquitectura y los paisajes, son dignos de emprender viaje solo para visitar esta ciudad. Pero seguimos con nuestro plan inicial y nos adentramos en el tema de hoy, el viaje a Kiruna en la Laponia Sueca.

El sol de medianoche

Ojo a las fechas para vivir la experiencia del sol de medianoche: del 30 de mayo al 15 de Julio, todavía estamos a tiempo. Se pueden hacer planes para todo tipo de gustos. Mirad las opciones

Kiruna es una ciudad pequeña, rodeada de lagos y bosques. Es una ciudad en calma, silenciosa y pacífica. Las casitas de colores en la ciudad lucen como si fueran salidas de un cuento, la mayoría a dos aguas y de poca altura. La sensación de llegar por la tarde a la ciudad en pleno verano, es particular. Entras en tu habitación para instalarte, dejas tus cosas para salir a pasear por el centro, pero “el día nunca acaba”. Sí, aunque te den las doce de la de noche caminando por el pueblo, todo sigue igual, hay luz, hay sol, hay gente, vamos, como si fueran las dos de la tarde, todo es diferente. Lo que determina que ya es hora de ir a dormir, es porque estás cansado del viaje y de tantas emociones, pero no porque la ciudad esté a oscuras y vacía. Llegar a la habitación, que por cierto, no suelen tener foscurit, e intentar dormir en medio de tanta luz, no es fácil.

En el verano en Kiruna durante 2020, el sol estará continuamente sobre el horizonte durante 1,7 meses. sale a la 1:02 el 26 de mayo y no se vuelve a meter hasta las 0:18 el 17 de julio. Mirad aquí cómo es el clima de este lugar tan particular, fijaros en el recuadro de las horas de luz y el crepúsculo.

Es una ciudad que la mayor parte del año durante el día está oscuro. Es normal que las casas no tengan ni quieran tener ningún tipo de foscurit. Se recomienda llevar buenos antifaces, como los que nos ponemos en los vuelos de larga duración para no ver la luz del vecino que o va viendo una pelicula durante todo el vuelo o no deja de leer sus email o juega con el móvil. Uno que obscuresca de verdad. Yo no lo llevé y las noches para mí fueron días .

Excursiones obligadas en Kiruna

Sería un crimen, estar en el Polo Norte y no vivir en carne propia el pasar una noche completamente diferente. Como ya nos hemos recuperado del vuelo y las horas tan largas del viaje entre aeropuertos, escalas, transfers y demás, la segunda noche no podemos perdernos esto. Debemos de salir del hotel y prepararnos para pasar la noche viviendo una experiencia única. UNA CAMINATA EN EL SENDERO DEL SOL DE MEDIANOCHE

El sendero del sol de medianoche comienza en el terreno de baja montaña, justo al lado de Camp Ripan, y termina por encima de la línea de árboles en la cima de la montaña local Luossavaara, donde te espera la vista desde la cima. A mitad de camino, se hace un picnic mientras observamos el sol de medianoche. Después, tomamos el camino de regreso al campamento de Ripan. Hay que tomar en cuenta que el sol de medianoche desaparecerá el 20 de julio. Mirad aquí el plan.

Pero si lo que quieres es pasear de día, hay que hacer este paseo, por el valle Kärkevagge hasta Rissájávri (Trollsjön). El nombre sami, significa “el lago que brilla como el fuego”. El sendero es fácil, con una subida constante. Comienzas con un agradable paseo por el bosque de abedules, a continuación te espera una subida un poco empinada, pero una vez que la pases, la vista es realmente maravillosa. Ahora la caminata continúa hacia el valle, un paisaje que merece la pena. Lleno de magníficas formaciones rocosas que se encuentran dispersas y esto es lo que separa a Kärkevagge de otros valles. En el camino, los pequeños arroyos donde se puede beber el agua fresca de la montaña.

La luz del sol de medianoche se te quedará siempre en la mente.

Conocer a los sami

Laponia es la casa de los sami (o lapones) reconocidos como el primer pueblo indígena de Escandinavia. Para conocer las costumbres ancestrales es interesante ir a Jukkasjärvi, a 17 kilómetros de Kiruna. El nombre del sitio proviene de una palabra sámi que se traduce como “lugar de encuentro junto al agua”. Aquí el río Torne es muy ancho y parece un lago más pequeño, de ahí la palabra finlandesa “järvi” que significa lago. Con orígenes del siglo XVII, es uno de los pueblos más antiguos de Norrbotten. No os perdáis la antigua granja, el edificio más antiguo que es una cabaña de madera de 1736. Durante mucho tiempo, las familias de sacerdotes fueron los únicos residentes de la aldea, pero en el siglo XVIII se establecieron nuevos asentamientos. Hoy el pueblo tiene alrededor de 800 habitantes. Visitar la iglesia. Los samis profesaron el chamanismo hasta el siglo XVIII. La conversión del pueblo al cristianismo, se dio por los esfuerzos misioneros a inicios del siglo XIII y se intensificó con la reforma protestante. Actualmente la mayoría de la población sami pertenece a las iglesias cristianas luteranas.

La Aurora Boreal

Si piensas en ella ¿qué color te viene a la mente? ¿Cómo te la imaginas? Sería estupendo poder escuchar en este momento tus respuestas. Decir aurora boreal es como viajar a un mundo profundo, intenso y colorido. Es preguntarse por qué en nuestra querida tierra suceden maravillas que debemos de observar al menos una vez en la vida. Si estamos en Kiruna, en esta parte del globo terraqueo en donde la naturaleza se comporta de otra manera, ofreciendo espectáculos alucinantes, tenemos que vivir esto. Allá arriba, cerca del circulo polar ártico, suceden fenómenos únicos. El verde es el color más común de las auroras pero no es el único. En función de los diferentes elementos químicos de nuestra atmósfera mostrarán diferentes colores.

Durante milenios, las luces formadas por la aurora boreal, han sido una fuente de especulación, superstición y asombro. En tiempos más supersticiosos, las luces del norte se consideraban un presagio de guerra o destrucción, antes de que se entendiera lo que realmente lo causó. Muchos filósofos, autores y astrónomos clásicos, incluidos Aristóteles, Descartes, Goethe y Halley, se refieren a la aurora boreal en su trabajo. Ya en 1616, el astrónomo Galileo Galilei usó el nombre de aurora boreal para describirlos, tomando el nombre de la mítica diosa romana del amanecer, Aurora, y el nombre griego del viento del norte, Borea.

Como buen fenómeno de la naturaleza, la aurora boreal está rodeada de todo tipo de historias. Durante la Era Vikinga, se decía que estas luces se debían a la armadura de las Valquirias, las vírgenes guerreras, que difundían una extraña luz parpadeante. Hoy en día los lugareños a menudo se refieren respetuosamente a la aurora boreal como la “dama de verde”. También hay algunas leyendas sobre este fenómeno, los japoneses tienen la creencia de que si conciben un hijo bajo una aurora boreal, habrá prosperidad y la magia de este fenómeno les traerá un varón. El pueblo Sami, por su parte piensa que las auroras boreales son el espíritu de las mujeres que no han tenido hijos y que están condenadas a vagar por el firmamento por el resto de sus vidas. La leyenda esquimal cuenta que la aurora boreal es un festejo en el que los espíritus que viven en el cielo, encienden antorchas para recibir a quienes han tenido un fallecimiento voluntario o violento. En Finlandia, atribuyen este fenómeno a la cola de un zorro ártico que recorre el firmamento y, que al dar con su cola en las montañas, crea «estas chispas» que son las auroras boreales.

La aurora boreal es un fenómeno astronómico natural que consiste en un despliegue de luces a través del cielo nocturno de la Tierra, principalmente visibles en las latitudes más altas de nuestro planeta. Específicamente, las auroras boreales son luces que se producen cuando las partículas cargadas (radiación cósmica) colisionan con los átomos de oxígeno y nitrógeno presentes en nuestra magnetosfera.

Viajemos allá, hasta donde nunca imaginamos llegar. Un viaje a esta parte de la tierra, ofrece experiencias irrepetibles tanto en verano como en invierno. Volvamos a salir de casa, tomando todas las precauciones y a sitios que la naturaleza ayuda a darnos cuenta de los maravillosa que es la vida.