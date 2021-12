¿Qué camino elegirías para llegar a Guadalupe?

Es impresionante que las vidas de miles, puede que millones de personas a lo largo de la Historia, estén o hayan estado condicionadas por un único objeto que mide 59 centímetros y pesa 3.975 gramos. Es impresionante que algo tan pequeño guarde tanto poder. Edificios enteros se han construido en torno a este objeto diminuto, se han asfaltado calles, los piadosos han gastado todos sus ahorros para ver este objeto, se han arrodillado frente a él, han dedicado horas y horas y horas y horas a mirarlo con una intensidad agotadora. Hablamos de la talla de la Virgen de Guadalupe, Reina de la Hispanidad, extraviada por los santos y reencontrada por un pecador, con las mejillas de madera oscura y como manchada por la humedad que arrastran los años en Extremadura. Parece increíble que un objeto tan pequeño contenga tantísimo poder que, gracias a su delicada figura, los hombres y mujeres más cultos del planeta han acordado de forma unánime que el monasterio y la basílica donde está guardado sea añadido a la lista de Patrimonio de la Humanidad.

Breve historia de la talla

Como ocurre con casi cualquier objeto antiguo, la historia de la talla de Guadalupe está enmarañada con los hilos de la fantasía y resulta difícil acertar en lo verídico. Hay quien dice que fue creada en un taller palestino que regentaba el mismísimo San Lucas, que fue tallada en el siglo I por sus manos santas. Que la estatuilla contiene algo de milagroso y que la llevó a ser adorada en ciudades tan brillantes como Bizancio (actual Estambul), hasta que el papa Gregorio I se la regaló con todo su cariño al arzobispo de Sevilla, allá por el siglo VI. Que en el momento en que el bereber Tariq derrotó a las tropas de don Rodrigo, la seguridad de la talla fue puesta en entredicho y un grupo de valientes se la llevaron lejos de la ciudad, hasta esconderla en el cauce del río Guadalupe por la zona de la serranía de las Villuercas.

Talla de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. La leyenda afirma que fue tallada por San Lucas. FOTO: José33 Luis Creative Commons

Que la talla estuvo enterrada durante siglos y que pasó de la historia a la leyenda, de la leyenda al mito. No fue hasta que un hombre humilde, conocido como Gil Cordero, pastoreaba a sus vacas por la zona donde estaba enterrada la talla, que la narración no se permitió dar un paso más. La narración se detuvo desde el siglo VIII hasta el siglo XIII. Enterraron a la Virgen y esa sepultura cavada deprisa y corriendo se transformó en un extenso punto y aparte que por los pelos no se trató de un punto y final. Pero la Virgen se apareció a Gil Cordero y señaló aquí y allá, su manto brillaba con pulcra santidad, provocando que el aterrorizado hombre cayera de rodillas ante ella, que escarbara la tierra con sus propias uñas como un enajenado. Así encontró la talla, encerrada en una caja de mármol. Que en medio de este desmadre espiritual se murió el hijo de Gil Cordero y el pastor fue tachado de mentiroso por todos, incluso por el párroco de Cáceres. Ya lo estoy viendo, puedo escuchar la voz burlona del sacerdote: “¡Cómo se te va a aparecer a ti la Madre de Dios, Gilito, alma de cántaro, con lo bruto que tú eres!”. Que el hijo del pastor resucitó por mediación de la Virgen y que todos le creyeron desde ese momento.

Dicen que los cacereños acudieron en procesión al lugar donde Gil Cordero había encontrado la talla de María, y que construyeron una humilde ermita en honor a la madrecita, hasta que Alfonso XI el Justiciero rezó a esta misma Virgen para conseguir una deseada victoria en la batalla del Arroyo del Salado. Cuando el monarca castellano consiguió la victoria, inmediatamente ordenó una remodelación de la ermita para que estuviera a la altura de tan importante Señora.

Otros dicen que la talla fue creada a finales del siglo XII y que tiene un estilo románico. Que ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de los años, especialmente en el siglo XIV. Que Gil Cordero no existió o que se trató de un personaje utilizado por los obispos y arzobispos en una época de supersticiones propagandísticas donde Santiago “se aparecía” en los campos de batalla junto a San Millán, donde ambos santos decapitaban sarracenos como hicieron los viejos dioses en Troya.

Caminos más importantes a Guadalupe

Parque de Monfragüe. FOTO: Lucas Viani dreamstime

El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres) es hoy uno de los centros de peregrinaje más importantes de España. Existen nueve caminos posibles para llegar a adorarla, si excluimos algunos caminos secundarios o de menor importancia: