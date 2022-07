Entrevista a Tobias Zisik, director general de Europcar Mobility Group en España y Portugal

Después de dos años de pandemia hay muchas cosas que han cambiado, también en el mundo de la movilidad y del turismo, dos sectores que van de la mano en muchas ocasiones y que se han adaptado a pasos agigantados a las nuevas necesidades del cliente, cada vez más exigente y con mayor conciencia de sostenibilidad.

Nos enfrentamos al verano más caro de la historia por culpa del disparado precio de los combustibles. ¿Cómo afecta eso a Europcar?

Lógicamente, afectará a todas las empresas de movilidad. Es cierto que en las últimas semanas la demanda se ha ralentizado un poco, precisamente porque el combustible está haciendo que algunas personas se piensen dos veces sus vacaciones. No obstante, los datos del turismo son realmente buenos y parece que se acercarán a los niveles prepandemia.

¿Y la escasez de vehículos nuevos derivado de la crisis de suministros? ¿Cómo les ha influido y cómo han hecho frente a ello?

Nos ha afectado bastante, no hemos podido comprar todos los coches que hubiéramos querido porque, simplemente, no existen en el mercado. Eso, lógicamente, se ha notado en nuestra flota. Tanto que este año nos preocupa más la falta de coches que la de turistas. Pero estamos haciendo todo lo posible para que nuestros clientes puedan moverse este verano: además de negociar con los fabricantes, hemos alargado la vida útil de nuestros vehículos. De todas formas, como venimos insistiendo desde hace meses, animamos a los clientes a reservar cuanto antes y no dejarlo para el último día.

Todo apunta a que estamos ante un verano de récord turístico tras el parón de la pandemia. ¿Qué estimaciones de volumen de negocio tienen para esta temporada alta en nuestro país?

Aunque es pronto para decirlo con seguridad, el verano pinta realmente bien, somos optimistas. Hay muchas ganas acumuladas de viajar por las restricciones que hemos sufrido en los últimos años y las reservas van por buen camino.

¿Cómo se están adaptando a las nuevas exigencias de los viajeros que alquilan un coche en vacaciones? ¿En qué consiste el modelo Key’n Go?

Key’n Go es un dispensador automático que tenemos en las oficinas de Goldcar, nuestra marca low cost, que entrega las llaves al cliente en menos de un minuto: mete la reserva en la máquina, elige el coche, recoge las llaves y se va. Es más seguro y más rápido, dos de las cosas que todo el mundo quiere tras la pandemia.

¿La pandemia ha cambiado nuestros hábitos de movilidad? ¿Cómo y hacia dónde nos dirigimos en ese sentido?

Ha acelerado varias tendencias que ya intuíamos antes: la principal es la de no tener un coche propio y usar una de las muchas opciones de movilidad que ofrece el mercado. Otro factor clave es la tecnología que está transformando el sector: Key’n Go es un buen ejemplo; otro es la llave digital para abrir y cerrar el coche desde el móvil, sin pasar por el mostrador. Y, desde luego, los vehículos conectados, que podemos monitorizar en remoto y en tiempo real. Todo ello existía antes de la pandemia, pero este parón obligado nos ha hecho ver que tenemos que pisar aún más el acelerador de la digitalización.

¿En España cada vez cobran más peso los nuevos modelos de movilidad basados en el renting, el alquiler, el coche compartido o la suscripción? ¿A qué se debe?

Es una tendencia natural hacia el pago por uso en vez de a la propiedad. Es lógico: el coche en propiedad es caro y está casi siempre parado. Frente a ese modelo se ha abierto un abanico de opciones, ya sea por horas (un ejemplo es nuestro carsharing «de ida y vuelta» de Ubeeqo en Madrid y Barcelona), por días (el alquiler tradicional) o por meses, como el modelo de suscripción que vamos a lanzar pronto, similar a un Netflix del alquiler de coches. Cuando los conductores hacen cuentas y valoran estas alternativas, que además son más sostenibles y seguras, lo normal es que opten por ellas.

Apuestan firmemente por tener una flota sostenible. ¿Qué cifras manejan en este sentido y cuál es el objetivo a lograr?

Llevamos haciendo los deberes desde hace años, sabemos que la movilidad será sostenible o no será. Somos la empresa de alquiler con más vehículos «verdes» de España: cerca de 1.500 eléctricos e híbridos enchufables repartidos por toda España. Y vamos a más: para 2024, los vehículos ecológicos (emiten menos de 50 g de CO2/km) supondrán, al menos, el 20% de nuestra flota en todo el mundo. Además, el resto de nuestros coches se renuevan cada 8 meses, con lo que son más nuevos y menos contaminantes.

¿Cada vez somos más propensos a elegir coches híbridos o eléctricos por una cuestión medioambiental o sigue siendo una asignatura pendiente?

Mucho más. Los clientes cada vez están más convencidos de ello. Hace poco hicimos un estudio y el 71% nos dijo que quiere que su próximo coche sea eléctrico o híbrido. La concienciación es un hecho, la gente quiere un transporte más verde, pero sigue habiendo algunos frenos que, lamentablemente, no está en nuestra mano solucionar.

¿Qué habría que cambiar o mejorar a nivel nacional para que esos objetivos sean una realidad a corto y medio plazo? ¿Hace falta una mayor implicación desde el punto de vista de la Administración?

Sin duda, la infraestructura de carga. Nosotros apostamos por estos modelos, que cada vez tienen más autonomía, pero algunos clientes dudan porque creen que no hay puntos de carga suficientes para conducir tranquilos. Ese es el motivo por el que siguen prefiriendo los modelos de combustión, no por falta de sensibilidad medioambiental. No hay ninguna duda de que la movilidad verde es el camino, pero mientras no haya una red de carga densa y rápida seguiremos a la cola de Europa, y es una pena.