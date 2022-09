Un plan irresistible para jugar al golf este invierno en República Dominicana

Cuando el frío ya ha comenzado a hacer acto de presencia, resulta inevitable pensar en esa nueva escapada que nos permita volver a disfrutar del calor y de la playa. Y si la imaginación echa a volar un poco, el Caribe se cuela entre las fantasías más prometedoras. Pues bien, si a la ecuación de sol y playas paradisíacas le sumamos también los ingredientes de golf y lujo podemos cumplir nuestro sueño de la mano de Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana, ya que organiza del 3 al 10 de diciembre, durante el Puente de la Constitución, y por segunda vez, la segunda Copa de España Casa de Campo.

Sol, playa, buena temperatura, excelente gastronomía y la posibilidad de jugar al golf en uno de los mejores campos del mundo, el campo de Diente de Perro de Casa de Campo, es como un sueño cumplido para los amantes y aficionados de este deporte, ya que la propuesta conjuga un destino único y exclusivo con tres campos de golf, un hotel espectacular, villas de lujo, playa privada, marina, polo y mucho más. Sin duda, puede convertirse en el viaje del año, ya que esta propuesta nos invita a descubrir y vivir en primera persona el destino y la capital mundial del golf en invierno.

Casa de Campo Resort Villas en República Dominicana FOTO: "THIAGO DA CUNHA Thiago da Cunha" Global Hemisfere

La segunda edición de la Copa de España Casa de Campo promete volver a ser una cita inolvidable y única para quien participe en ella, ya sea solos, en pareja o con amigos. Y es que la primera edición de esta iniciativa ya fue todo un éxito, pues tras los duros meses de pandemia por fin se podía viajar al paraíso. De esa escapada única, se continuó con la idea de convertir esta cita en un evento anual, en unas fechas atractivas para cualquier golfista que quiera disfrutar de una escapada exclusiva y muy apetecible en pleno invierno.

Siete noches y todo incluido

La propuesta de la segunda edición de Copa de España Casa de Campo no puede resultar más apetecible, ya que incluye un programa completo con siete noches de estancia en régimen de todo incluido. Así, el viajero puede disfrutar de días de golf en los tres campos que tiene Casa de Campo (diseñados por Pete Dye, incluyendo DyeFore, The Links y Teeth of the Dog, catalogado entre los 50 mejores campos de golf del mundo). Pero no solo eso, sino que, además, tendrá a su disposición todas las instalaciones de Casa de Campo Resort & Villas, considerado el resort más completo del Caribe: variada gastronomía gourmet, vinos y bebidas de alta calidad en todos los restaurantes y bares, marina y club de yates con capacidad para 370 embarcaciones, campos de polo y equitación, el centro de tenis y de tiro de más de 100 hectáreas, así como Altos de Chavón, un pueblo de artesanos construido al estilo de una ciudad mediterránea del siglo XVI con tiendas, museos y un anfiteatro.

Casa de Campo Resort Villas en República Dominicana FOTO: "THIAGO DA CUNHA Thiago da Cunha" Global Hemisfere

Las inscripciones y más información del evento se puede encontrar en la página web de Casa de Campo Resort&Villas, o bien contactando vía mail con Mónica Díaz Vecino, directora de Ventas en Europa a través del correo electrónico monica@ccampo.com.